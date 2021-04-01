Будем на связи: как банковские мобильные операторы привлекают новых клиентов

Пресс-служба ГПБ

Банковские виртуальные операторы связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) продолжают завоевывать рынок, предлагая выгодные условия обслуживания. Так, сегодня мобильный оператор «ГПБ Мобайл» запустил акцию «Удвоение первого платежа» сроком до конца 2021 года. Для всех новых абонентов первый платеж за мобильную связь будет удвоен, сообщил в релизе Газпромбанк.

Сделав первый платеж за услуги связи, клиент на следующий день получит бонусные рубли в размере внесенной суммы, но не более 1 тысячи рублей. Бонус можно потратить только на оплату услуг связи «ГПБ Мобайл». Помимо новой акции по удвоению платежа, новым абонентам дают возможность бесплатно протестировать услуги мобильного оператора в течение двух недель, а за переход на «ГПБ Мобайл» со своим номером начисляют на счет одну тысячу бонусных рублей.

Коммерческий директор «ГПБ Мобайл» Дмитрий Андреев объясняет, что оператор регулярно проводит акции, так как активно наращивает абонентскую базу. В связи с этим услуги по тарифным планам также предоставляются со скидкой, размер которой зависит от суммы покупок по банковской карте — чем больше траты, тем больше скидка. В банке добавляют, что самый доступный тариф, включающий в себя 200 минут звонков и 4 гигабайта интернета, может обойтись активному клиенту Газпромбанка в Московском регионе в 75 рублей в месяц.

На сегодняшний день «ГПБ Мобайл» работает в Москве, Московской области, Красноярске и Красноярском крае, а до конца 2021 года его обещают запустить еще в ряде ключевых регионов, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Казань. SIM-карту предлагают оформить в отделениях Газпромбанка или через сайт с доставкой на дом.

Ранее, в релизе декабря 2020 года, Газпромбанк сообщал, что «ГПБ Мобайл» использует инфраструктуру Tele2, поэтому мобильная связь работает по всей России. Сам Tele2 раскрыл «Ъ», что по итогам 2020 года общее число клиентов банковских MVNO на сети выросло на 32% год к году, а выручка увеличилась на 73%.