Шурик с айфоном и Соломатина с лонгбордом: Как бы выглядели сейчас герои советских фильмов

Студентам Политеха Шурику (Александр Демьяненко) и Лиде (Наталья Селезнева) сегодня не пришлось бы готовиться к экзамену по переходящим из рук в руки конспектам. Коллаж: Klodmande

День смеха (или День дурака) радует солнечной погодой. А это значит, что самое время расслабиться и порадоваться отсутствию режима самоизоляции. Всего год назад в это самое время все мы были заперты по домам и не знали, что будет дальше. Теперь можем разгуливать на воле, наслаждаться весной и встречаться с друзьями. Или героями советского кино. В юмористической мистификации «КП» — узнаваемые персонажи любимых фильмов, встречающие первый день апреля 2021 года.

1. Студентам Политеха Шурику (Александр Демьяненко) и Лиде (Наталья Селезнева) сегодня не пришлось бы готовиться к экзамену по переходящим из рук в руки конспектам. Все помещается в айфоне

2. «Занимать деньги всегда проще, если ты респектабельно выглядишь», — подумал Федул (Бронислав Брондуков) из «Афони» и прицепил солнцезащитные очки на рубашку.

Занимать деньги всегда проще, если ты респектабельно выглядишь. Коллаж: Klodmande

3. После брака с главным лузером «Служебного романа» Новосельцевым (Андрея Мягков) бывшая Мымра, Людмила Прокофьевна Калугина (Алиса Фрейндлих), преобразилась и стала видным столичным чиновником, проверяющим уложенную плитку новыми лабутенами.

Людмила Прокофьевна Калугина, преобразилась и стала видным столичным чиновником. Коллаж: Klodmande

4. Героиня «Карнавала» Нина Соломатина (Ирина Муравьева) все же стала звездой кино, удачно вышла замуж и улетела в Европу, где по улице можно передвигаться на лонгборде.

Коллаж: Klodmande

5. В эпоху цифровизации и автоматизированного распознавания лиц один из «Джентльменов удачи» Косой (Савелий Крамаров), отбыв срок, стал уважаемым человеком и бизнесменом — Федор Петрович Ермаков теперь продвигает инстаграм-страницы ВИП-девушек, сопровождающих респектабельных мужчин на отдыхе и деловых встречах. Разве что золотой цепочки не хватает.

Коллаж: Klodmande

6. А вот дядя Митя (Сергей Юрский) из комедии «Любовь и голуби» всерьез задумался, когда узнал размер индексированной пенсии в 2021 году. «Придется с Шурочкой посоветоваться, куда потратить, — думает он. — День взятия Бастилии в Крыму отметим!»