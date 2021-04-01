Кожа да кости: пользователи сети просят заблокировать блогера из США за чрезмерную худобу

Одна из самых популярных в США блогерш Юджиния Куни вот уже несколько лет ведет свой канал на YouTube, на котором рассказывает про моду, свое увлечение косплеем, взаимоотношения подростков и представителей старшего поколения. Фото: www.youtube.com

Одна из самых популярных в США блогерш Юджиния Куни вот уже несколько лет ведет свой канал на YouTube, на котором рассказывает про моду, свое увлечение косплеем, взаимоотношения подростков и представителей старшего поколения. Делает она столь хорошо и увлекательно, что на нее только в YouTube подписано более 2 млн. человек.

Но далеко не всем этим людям нравится внешний вид Юджинии: при невысоком росте она чрезвычайно худая. Фото: www.youtube.com

Но далеко не всем этим людям нравится внешний вид Юджинии: при невысоком росте она чрезвычайно худая.

Такая худоба навела пользователей на подозрение, что девушка страдает анорексией. Более того, кто-то из них выяснил, что в 2019 года Куни уже проходила лечение от этого заболевания. Подтверждения этому дает и другой американский YouTube-блогер, Шейн Доусон.

Такая худоба навела пользователей на подозрение, что девушка страдает анорексией. Фото: www.youtube.com

Озаботившись судьбой Юджинии, а также тем влиянием, которое она и ее внешний вид оказывают на неокрепшие души подростков, которые могут решить, что чрезмерная худоба – это нормальное и, возможно, даже модное состояние организма молодого человека, пользователи Интернета разместили в Сети текст петиции. В ней они требуют лишить Куни доступа к соцсетям.

Сама Куни активностью хейтеров удивлена и настаивает на том, что ее худоба – естественная и не связана с каким-либо заболеванием. Фото: www.youtube.com

- Мы просим YouTube, Twitch, Twitter и Instagram вмешаться и принять активное участие во временно удалении Юджинии Куни с этих платформ. Она должна получать помощь, она в ней сильно нуждается. Она может умереть до того, как помощь вообще будет оказана. – говорится в тексте петиции.

Сама Куни активностью хейтеров удивлена и настаивает на том, что ее худоба – естественная и не связана с каким-либо заболеванием.