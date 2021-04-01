Международные эксперты: Проблемы Ближнего Востока невозможно решить без России

В Москве прошла конференция Валдайского клуба о судьбе самого горячего региона планеты. Фото: Александр Щербак/ТАСС

На Западе их называют «мозговые тресты». Общественные организации, формально не связанные с государством, но задающие ему тон во внешних делах. Ведь дипломатия — не только ноты МИДа, но и диалог экспертов из разных стран, прощупывание почвы, поиски совместного решения общих проблем. И заниматься этим лучше в неформальной обстановке, на независимой интернациональной площадке. Которую организуют те самые «мозговые тресты».

С начала двухтысячных, когда Россия вернулась на мировую арену, такие проекты возникли и у нас. Один из самых авторитетных — международный дискуссионный клуб «Валдай», действующий с 2004 года.

В эти дни он провел в Москве международную конференцию под названием «Ближний Восток в поисках утраченного возрождения». Повод понятен: ровно 10 лет назад в регионе началась «арабская весна» — массовые протесты, зачастую приведшие к полному краху государств и гражданской войне. Кое-где таковую удалось прекратить лишь благодаря прямому вмешательству России — как, например, в Сирии. С тех пор значение Ближнего Востока только возросло.

— Первый, кому позвонил Джо Байден, став президентом США, — король Иордании Абдулла. А к середине века население Ближнего Востока превысит население ЕС. Это огромный рынок, — отметил гость «Валдая» — профессор Оксфордского университета Юджин Роган.

Проблемы у многих стран здесь все те же, что и 10 лет назад.

— Может говорить «демократия» или не «демократия», называйте как угодно, — но людям на Ближнем Востоке нужно, чтобы их хотя бы в тюрьму просто так не бросали, — отмечает другой участников «Валдая», приглашенный исследователь Ближневосточной программы Фонда Карнеги Джозеф Бахут, рассказывая об объективных причинах «арабской весны».

Но благодаря России, которая уже свыше 5 лет участвует в сложнейшем урегулировании в Сирии, сюда пришла совершенно другая модель: не «экспорта демократии по-американски», а мирного диалога. О чем заявил почетный гость конференции — глава МИД РФ Сергей Лавров:

—Можно проводить процесс по безопасности и сотрудничеству в этом регионе. Если в рамках таких переговоров есть претензии к Ирану — кладите их на стол, но и Иран пусть выложит свои претензии к соседям и западным странам. Так будет по-честному, — отметил дипломат.

Всего в заседании Валдайского клуба участвовало свыше 50 экспертов из почти 20 стран.

— Такая конференция очень важна, поскольку Россия — ключевой игрок на Ближнем Востоке, — рассказала kp.ru ливанская журналистка и доктор политических наук Эксетерского университета — Дания Колейлат Хатиб, следившая за мероприятием по видеосвязи. — Я также полагаю, что Москва может сыграть роль в стабилизации кризиса в Ливане, который сейчас на грани коллапса.

Действительно: у нас об этом слышали немногие, но в Бейруте из-за тяжелейшей экономический ситуации люди уже два года выходят на уличные митинги, и сейчас многоконфессиональная страна близка к гражданской войне. По мнению собеседницы «КП», помочь диалогу разных сил ливанского общества могла бы Россия — ведь у нас есть аналогичный опыт в Сирии.

Вмешается ли Москва в новый кризис (и в каком объеме) — пока сказать сложно. Но одно очевидно: без России проблемы Ближнего Востока не решить. И заседание Валдайского клуба вновь это подтвердило.