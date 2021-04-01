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В мире1 апреля 2021 13:10

"В какой-то момент я совсем пропал": сын президента США рассказал, на что спустил заработанные на Украине деньги

Хантер Байден признался, что сейчас не стал бы работать на Киев
Антон ФОКИНАнтон ФОКИН
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Хантер Байден признался, что сейчас не стал бы работать на Киев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

50-летний Хантер Байден, сын президента США Джо Байдена, готовит к изданию книгу своих воспоминаний «Красивые вещи», в которой явно будет много очень интересных моментов. Например, автор признался, что предпочел бы не работать в украинской компании, если мог бы повернуть время назад. Мемуары, которые поступят в продажу 6 апреля, раскрывают, на что пошли деньги от «консультационной помощи» украинцам: наркотики и алкоголь.

- За всего лишь последние пять лет распался мой брак, который продлился 20 лет, в мое лицо тыкали пистолетом, и в какой-то момент я совсем пропал, жил в грошевых мотелях, - цитирует книгу The Washingtone Post, которое получило доступ к фрагментам мемуаров. - Я пугал свою семью больше, чем самого себя.

Сам отпрыск президента в книге подробно описывает, как боролся с зависимостью от наркотиков и спиртного, которые сопровождались депрессией после смерти его брата Бо Байдена от рака в 2015 году. Не скрывает Хантер и свои многочисленные нарко- и алкозагулы.

Впервые Хантер, по его собственным словам, попробовал алкоголь в возрасте 8 лет на вечеринке в честь последнего дня предвыборной кампании своего отца. Как считает сын главы Белого дома, в его чрезмерным увлечением спиртным виноваты и личные трагедии, такие как потеря матери (первая жена Джо Байдена Нелли) и младшей сестры в ДТП, когда он был еще двухлетним ребенком.

Хантер рассказывает и о распаде своего первого брака и даже о попытках построить отношения со вдовой старшего брака, которые сошли на нет из-за его зависимостей. Спасла сына главы государства вторая жена Мелисса, которая помогла ему выбраться из этого ада.

О предвыборной кампании отца Хантер рассказывает не очень много. При этом он упоминает, что просил Джо не стесняться зависимости своего сына и наоборот предлагал рассказать об этом факте во время дебатов с Трампом, что нынешний президент и сделал, сорвав овации.

В то же время многие интересные истории Хантер Байден обходит стороной, например, ведущееся с 2018 года расследование об уклонении от уплаты налогов. Следователи сейчас изучают его работу в китайской инвестиционной компании, а также другие возможные финансовые операции, которые кажутся подозрительными.

Напомним, что в администрации Барака Обамы, где Джо Байден был вице-президентом, он являлся неофициальным куратором украинского направления и ежегодно посещал Киев. Как раз в этот период партнер Хантера по имени Девон Арчер стал членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, а уже через месяц аналогичную должность получил уже сам Байден-младший. За полтора последующих года Хантер и Девон получали от Burisma переводы на несколько миллионов долларов.

Сам Байден утверждает, что его сын вошел в правление Burisma независимо от отца, и они никогда не обсуждали его работу. Впрочем, слитая в прессу личная переписка Хантера говорит об обратном. Например, одно из писем рассказывает о личной встрече нынешнего главы государства с влиятельным украинским бизнесменом из Burisma весной 2015 года.

Позже глава Белого дома Дональд Трамп обратился к своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому с просьбой расследовать дело Хантера, объяснив свой интерес желанием искоренить коррупцию. Демократы посчитали, что таким образом американский президент просто хотел избавиться от политического конкурента. И начали процедуру импичмента. Тогдашнего президента обвинили в давлении на Зеленского, так как Трамп якобы шантажировал того тем, что если в Украине не начнут расследование, то страна не получит денег от США.

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