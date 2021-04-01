Арестовать на всякий случай: ветерана труда объявили в федеральный розыск, пока он лежал в больнице на операции

Александр Собко

Противостояние «фермер Иван Собко Vs чиновники», продолжающееся порядка двух лет, все больше похоже на плохо отрепетированное цирковое шоу иллюзионистов. Фокусы не отработаны, декорации дешевенькие, а из «волшебной» шляпы предательски торчат кроличьи уши. За конфликтом сторон разных весовых категорий «Комсомолка» следит с самого его начала.

С тех пор, как в 2019-ом Иван, проиграв борьбу за грант в поддержку аграриев, подал в УФАС заявление о нарушении республиканским Минсельхозом антимонопольного законодательства, было много всякого. И многочисленные обыски на ферме, парализующие ее работу, и недвусмысленные «тет-а-теты», и проверка за проверкой. Даже земли, на которых, по договоренности с одним из местных муниципалитетов, фермер Собко 10 лет выращивал траву для своих буренок, власти неожиданно продали. В целом все понятно: полез Иван, как говорится, поперек батьки, а тому обидно стало.

Но недавний «финт ушами» даже на этом богатом фоне – трудно объяснимая выходка, которая может плохо закончиться для 57-летнего отца. На этот раз под раздачу попал именно он. Уехав зимой в командировку в Сухум на несколько дней, в родной Козьмодемьянск он вернулся в сопровождении полицейского конвоя и чуть было не угодил на два месяца под домашний арест.

Конфликт – как по нотам

Сам Иван называет это ударом ниже пояса со стороны правоохранителей, которые с лета прошлого года переняли эстафету в травле фермера-правдоруба. Для начала они возбудили против Собко уголовное дело, основанием к чему послужило заявление некоего гражданина Тимофеева, с которым отцу и сыну Собко не повезло однажды повздорить как раз из-за той самой проданной земли. Конфликт в общем-то был банальным и как по нотам разыгранным. В двух словах, сошлись на поле раздора оба Собко и Иван Тимофеев – сын фермерши, купившей бывшие собковские поля, помутузили друг друга немного по-мужски. А после в полиции появилось заявление Тимофеева, который пожаловался не на побои, как можно было бы предположить, а на то, что у него в пылу драки украли 147 тысяч рублей. По факту кражи было возбуждено уголовное дело. По нему отец и сын Собко проходили сначала свидетелями, потом подозреваемыми.

Александр Собко

-С тех пор с делом происходили разные метаморфозы, - говорит адвокат Ивана Собко Руслан Иванов. – Его несколько раз переквалифицировали. Теперь уже следствие идет по факту «угрозы убийством», как будто Иван угрожал Тимофееву каким-то вымышленным топором. На Александра Олеговича сначала накладывается подписка о невыезде, потом отменяется, потом снова накладывается. Никаких доказательств у обвинения нет, факты подменяются, доводы с нашей стороны не учитываются.

Но пока суть да дело , в Сухуме Собко старший попал с аппендицитом «под нож» хирурга. Тогда же полиция объявила его в федеральный розыск. То есть человек ни от кого не прячется, а его ищут с собаками. Хотя и телефон у него включен и доступен, и мессенджеры работают, и почта электронная тоже.

-Беспредел,- возмущается Иван. – Я знаю, что наши правоохранительные органы способны на все, но, чтобы вот так бесцеремонно измываться над человеком предпенсионного возраста с подорванным здоровьем, это уже перебор. С какой стати его привезли домой как сбежавшего преступника? Незадолго до этого отец тяжело перенес ковид, потом почти сразу ему сделали операцию: удалили аппендицит. И вдруг являются полицейские и забирают его - чуть ли не с больничной койки.

Предвзятость отменяется

Были ли у полиции хоть малейшие основания поступать так, словно Александр Собко злостный преступник-рецидивист, опасный для общества и место ему не в здравнице, а на нарах? Нет. Таков официальный ответ суда, который состоялся по ходатайству следователя следственного отдела МО МВД России «Козьмодемьянский» Татьяны Денисовой, занимающейся делом Собко. Ведь следствию мало было показательно разыскать Александра Собко, программой-максимум было засадить ветерана труда, имеющего федеральные грамоты за вклад в развитие агропромышленного комплекса, на два месяца под домашний арест. Мотивация следующая: он снова может скрыться или начать оказывать давление на свидетелей.

Скорую пришлось вызывать Собко прямо в райотдел

К счастью, судья, рассматривающий прошение следствия предпочел оперировать фактами и не отказываться от здравого смысла. Ни один довод полиции не выдержал критики. Никакого домашнего ареста суд не наложил. Очередная попытка республиканских правоохранителей неординарным способом прищучить семью Собко оказалась тщетной. Хотя и не без печальных последствий. Уже почти месяц Александр Олегович находится на больничном: не дают покоя боли в спине, давление и развивающаяся болезнь Бехтерева. Два дня, проведенные в СИЗО в Адлере, куда Александра Собко попал из Сухума на «передержку», два дня – в машине под конвоем, пока этапировали в Мари Эл, сутки в СИЗО Горномарийского райотдела, где ему стало плохо и куда пришлось вызывать «скорую»: все это настолько сильно сказалось на его и без того расшатанном здоровье, что сейчас Собко-старший вынужден оформлять инвалидность.

-Просто потому, что кому-то приспичило, - сокрушается Иван. – жизнь моего отца теперь – череда больниц, лекарств и борьбы с болью. Все, что с ним сделало следствие – это изощренное издевательство и превышение полномочий.

А что же на его возмущение отвечают в полиции?

-Свои вопросы вы можете задать в пресс-службу МВД, - сказала «КП» следователь Горномарийского райотдела Татьяна Денисова. Задали. Ждем.