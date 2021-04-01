Дмитрий Песков: Поздравляем Владимира Познера с днём рождения. Лучше встречать его дома - здесь спокойнее

Пресс-секретарь президента - обозревателю KP.RU Александру Гамову - об инциденте с известным телеведущим в Тбилиси Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ...Можно по правам человека, Дмитрий Сергеевич? (В этот день Песков на брифинге как раз анонсировал встречу президента с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.)

- Давайте по правам человека, пожалуйста.

- Вы, наверное, уже в курсе тех событий, которые произошли в Тбилиси - там протестующие атаковали гостиницу, где находился Владимир Познер. Это все-таки антипознеровская или антироссийская акция, учитывая то, что толпа протестовала против Владимира Владимировича за его позицию? А Познер считает, что Абхазия безвозвратно утеряна для Грузии.

- Первое. Мы решительно осуждаем агрессивные действия экстремистски настроенных националистов в отношении российских граждан в Тбилиси.

Второе. Мы видели сегодняшнее заявление премьер-министра Грузии, который также осудил эти действия, и мы приветствуем это заявление.

Третье. Мы признательны грузинским полицейским за то, что они обеспечили безопасность россиян.

В Грузии опасно для российских граждан, туда просто опасно ездить, и это должны россияне четко понимать.

И последнее. Конечно, поздравляем Владимира Познера с днем рождения. Лучше его встречать дома, здесь спокойнее.

- То есть это не антироссийская, а скорее антипознеровская акция, вы считаете?

- Я бы вообще воздержался от каких-то дифференциаций. Речь идет о российских гражданах, которые там были. Там же был не один Познер.

- Там были его гости.

- Безусловно.

- Тогда - воздержимся. Спасибо.

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