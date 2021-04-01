Не верь, не бойся, не свисти: россияне рассказали о самых денежных народных приметах

Народные денежные приметы почитает 31% опрошенных россиян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Секрет богатства прост: всегда показывай монетку молодому месяцу, купюры в кошельке держи по порядку, лицевой стороной к себе, не свисти, почаще чеши левую руку, купи себе толстянку (денежное дерево крассула) и радуйся птичьему помету.

Треть россиян действительно в это верит. Народные денежные приметы почитает 31% опрошенных россиян. Не обращают внимания на поверья 46% респондентов, остальные следуют им время от времени. Больше всего суеверных живет в Сибири — 38%, сообщают организаторы исследования, банки «Открытие» и РГС .

Особо доверяют приметам автомобилисты — 34% опрошенных. Из них каждый третий верит в счастливые числа на номерах. Каждый четвертый возит в авто сувениры и талисманы на удачу.

- Поверхностно думать, что когда приметы сбываются - это волшебство. На самом деле, здесь есть научное объяснение. Мы программируем мозг на определенный результат, то есть ритуал, связанный с некой приметой, активирует наши внутренние силы, - комментирует психолог Ирина Коржаева. - Это действует как цыганский гипноз, только на самого себя. Но не всегда это хорошо. Если человек не верит в себя, он перекладывает ответственность на внешние силы. Поэтому в его бедах становятся виноваты черные кошки и прохожие с пустыми ведрами. Это тормоз для развития.

КОНКРЕТНО

Самые популярные приметы среди автолюбителей (можно было выбрать несколько вариантов ответа):

«Помыть машину – к дождю» — 34%

«Птичий помет на кузове – к прибыли» — 28%

«Покупать авто у богатого — к успеху» — 24%

«Если ругать машину — сломается» — 12%

«Пересчитывать деньги в машине — к штрафу, а свистеть — к потере денег» — 9%

По данным РГС Банка.