Главный дачник Андрей Туманов научил корреспондента «Комсомолки» выращивать сигарное дерево

Лучшие деревья получаются из кубинских сигар. Но нужно не меньше двух штук Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сегодня ночью в телефоне пиликнуло очередное уведомление. Смотрю, Туманов пишет. Тот самый знаменитый дачник, экс-депутат Госдумы, редактор газеты «Ваши шесть соток» и, как выяснилось, большой любитель пошутить.

Пора, пишет Андрей Владимирович, сажать сигарное дерево. Сейчас для этого самые благоприятные дни.

И подробная видео-инструкция. Садовод сидит с серьёзным лицом. Открывает фирменный ящичек. Извлекает из него две сигары. Кубинские. Или эквадорские. Не суть. И начинает крошить скрученные листики в тарелку.

А я-то с Андреем Владимировичем сотрудничал. И не раз. Из его комментариев можно гири отливать. Всегда всё четко, понятно, по делу.

И вдруг:

- В магазинах почему-то этих семян не продают. А потому можно купить сигару и в тепличных условиях выращивать. Дерева фактически не будет, конечно. Просто так называется. А вот кустарник вполне.

Я уснул с улыбкой на лице. Во-первых, из-за того, что Туманов меня не забывает, лично сбрасывает эксклюзив. Во-вторых, оттого, что я в скором времени стану сигарным королем, организую собственное производство и продажу, тем более что среди знакомых полно курильщиков. В-третьих...

В-третьих, уже не помню.

Утром друг присылает сообщение: «Паш, у тебя вся спина белая».

И всё. Пришло озарение. Звёзды сошлись. Шестеренки пришли в движение.

Дальше переписка была такой:

- И Вас с 1 апреля, Андрей Владимирович!

- Ура!

- А ведь почти уже начал писать заметку!!

- Это что! Мне пишут что семена нашли! Содют...