В заседаниях суда можно будет участвовать через мобильные приложения

А чтобы подать заявление в суд, достаточно будет зайти на сайт госуслуг Фото: Shutterstock

Участвовать в судебных заседаниях можно будет дистанционно. Для этого достаточно будет скачать мобильное приложение. Законопроект, облегчающий участие в заседаниях суда, разработан правительством.

- Правительство вносит корректировки в процедуры арбитражного, гражданского и административного судопроизводства. Вопросы, рассматриваемые этими судами, можно будет урегулировать, используя собственное мобильное устройство, в том числе смартфон или планшет, для участия в процессе в режиме веб-конференции. - сообщил Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

Премьер также рассказал, что через единый портал госуслуг можно будет направить заявление в суд, получить сообщение о заседании и повестку.

На заседании кабмина также обсуждали развитие туризма. Как сообщил Мишустин, на грантовую поддержку проектов в сфере туризма будет направлено 1,2 миллиарда рублей.

- Это позволит повысить качество и разнообразие туристических услуг, а также поможет создать в регионах новые рабочие места, - заметил премьер.

Мишустин рассказал, что уже подведены итоги первого конкурса общественных и предпринимательских инициатив по развитию внутреннего и въездного туризма.

-У нас 474 победителя, они представляют 74 региона России, их проекты охватывают ключевые направления развития отрасли. Среди них - новые туристические маршруты, оборудование, необходимое для создания комфортных условий отдыхающим, разработки с использованием цифровых технологий - мобильные приложения и аудиогиды, - рассказал Мишустин.

Каждый из финалистов конкурса получит грант в размере от 90 тысяч до 3 миллионов рублей.