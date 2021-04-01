Москалькова отчиталась перед Путиным за свою ударную «пятилетку»

Президент провел ежегодную рабочую встречу с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Этот разговор (он проходил в Кремле) глава государства начал с того, что отметил рост доверия граждан к институту Уполномоченного:

- О чём свидетельствует, в том числе, количество обращений – более 205 тысяч за пять лет.

(Именно столько времени занимает нынешнюю свою должность Татьяна Москалькова.)

О ЧЕМ ДОЛОЖИЛА ПРЕЗИДЕНТУ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА

- В шесть раз увеличилось количество обращений, по которым нам удалось восстановить нарушенные права с помощью других органов государственной власти, Генеральной прокуратуры, надзирающих и контролирующих органов.

- Почти 5900 решений органов власти были отменены, изменены или приняты взамен новые.

- В результате более 15 тысяч граждан были восстановлены в своих правах, а вместе с неопределённым кругом лиц это более полутора миллионов человек. (Это такие, как валютные ипотечники, когда по одному обращению удалось помочь нескольким тысячам людей, и другие.

- Наиболее чувствительные темы оставались прежние. Это невыплаты заработной платы, применение насилия в колониях, это вопросы ЖКХ, медленное продвижение получения социального жилья.

- В последнее время участились случаи недопуска адвокатов к административно задержанным. И это не только связано с COVID. Я занимаюсь сейчас этой проблемой.

- За последнюю пятилетку удалось решить, на мой взгляд, очень важные вопросы, связанные с формированием института региональных уполномоченных. Сегодня в каждом субъекте Российской Федерации есть закон, и законом назначены уполномоченные по правам человека в Российской Федерации.

-,Очень важно, - сказала, обращаясь к Путину, Москалькова, - что вы поддержали создание новой международной площадки в виде постоянно действующего ежегодного международного форума по обмену мнениями омбудсменов зарубежных государств.

- Как он проходит? - поинтересовался президент.

- В прошлом году, несмотря на пандемию, в нём приняли участие практически все международные органы: от ООН, Совета Европы, ПАСЕ и других и 18 зарубежных омбудсменов. Всего более 20 государств принимают участие в этой международной конференции.

После этого разговор снова пошел о чисто внутренних проблемах...

- За прошедшие пять лет при вашей поддержке был решён ряд крупных системных вопросов. Я обращалась к вам в 2017 году о валютных ипотечниках, и после вашего поручения была создана государственная программа. Более 21 тысячи граждан не были выселены из своего единственного жилья, потому что по этой государственной программе была оказана помощь тем людям, которые по объективным причинам не могли выплатить банкам долг, а в залоге у них находилось единственное жильё.

Почти три года мы заседали, рассматривая судьбу каждого человека. И разрешите от этих людей и от себя лично сказать огромные слова благодарности за то, что они не лишились единственного своего жилья.

Другая программа, тоже не менее важная, была связана с переселением российских граждан с территории Байконура на территорию России. Поскольку была прекращена программа, люди не могли вернуться в Россию, им негде было жить. Сегодня 1200 семей получили жильё.

К сожалению, не все категории были охвачены указом Президента России. И я прошу вам обратить внимание на ещё три категории – это учителя, работники медицинских учреждений и социальной сферы. Сегодня я вам передам специальное письмо по этой теме.

- И, конечно, - заметила Москалькова, - в историю 2020-й войдёт как год пандемии и борьбы за жизнь человека.

Мы в первые дни не растерялись, перестроились и открыли «горячую линию», перешли на приём граждан по ВКС (видеоконференцсвязь) и электронной связи, и это дало возможность нам не остановить работу, не застопорить, а помогать людям.

- Наверное, ещё больший объём появился? - спросил президент, имея ввиду - прежде в его, работу.

- В этом году впервые такой огромный объём поступлений был – 44 с лишним тысячи, причём больше трёх тысяч – по «горячей линии», - проинформировала Москалькова. - Люди обращались в отчаянии, что они не могут вернуться на Родину, из-за того что перекрыты границы. Те иностранные граждане, которые находились на территории России, не могли выехать к себе домой или оформить документы для продления работы в России. И очень важно, что государство приняло беспрецедентные меры, для того чтобы урегулировать эти вопросы. Мне пришлось неоднократно обращаться в правительство, в штаб, который Татьяна Алексеевна Голикова возглавляет, к Анне Юрьевне Поповой по разным вопросам, и я всегда получала отклик.

Особенно сложные вопросы возникали в трудовой сфере, когда либо заставляли людей выходить на работу, либо уходить в отпуск без сохранения содержания, либо увольняться. Такие вопросы приходилось решать, они имели комплексный массовый характер.

Дальше - такой вот диалог: дословно.

Путин: - Там, где не придавали им значения, до сих пор проблемы сохраняются, к сожалению.

Москалькова: - Но обращений к нам сегодня по трудовой сфере становится меньше.

Путин: - Я имею в виду не Россию, другие страны.

Москалькова: - Да, это совершенно верно, и ко мне обращаются омбудсмены (других стран. - А.Г.) с этими же вопросами – поделиться опытом, как нам удалось «расшить» эти узкие места.

Путин: - Не всё, конечно, но основные, самые болевые точки – на них обратили внимание, естественно, с ними работали, конечно. В том числе и благодаря вам.

- Спасибо большое за поддержку, - отреагировала уполномоченный по правам человека. - Мы, получив опыт работы в условиях пандемии, думаем, что постоянной формой должна быть «горячая линия» и постоянной формой работы должен быть приём граждан по ВКС: и людям так удобнее, и мы быстрее можем решать вопросы.

- Спасибо вам большое, - такими словами закончил Путин встречу с Москальковой. - Это очень важный инструмент прямой связи с людьми, поддержки и обратной связи, с точки зрения эффективности работы государственных органов.

Спасибо.

Под «важным инструментом» президент имел ввиду, скорее всего, не только ВКС...