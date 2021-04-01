Вакцинация провалена: Европа снова вводит карантин, чтобы устоять в третью волну коронавируса

Уже с субботы на все регионы Франции распространяются ограничительные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах. Фото: REUTERS

Казалось бы совсем недавно власти ЕС начали говорить о возможном снятии ограничений вызванных коронавирусом. Вроде бы и вакцина на подходе, и вышли на плато по заболеваемости, а вот нет. Европейский страны снова одна за одной усиливают локдаун и забиваются в свои «раковины». КП решила посмотреть, как Старый Свет опять надевает маски.

ФРАНЦИЯ

Париж стал в авангарде возвращения к жесткому карантину, и уже с субботы на все регионы Франции распространяются ограничительные меры, действовавшие до этого только в 19 департаментах. На войне как на войне — власти решили установить комендантский час фактически с наступления ночи (с 18 часов), а всех работников, которых можно перевести на удаленку, отправляют по домам.

Под ограничения попали не только взрослые, но и несовершеннолетние, ведь детские сады и школы также закроют на ближайшие три недели. Послабления сделали только для студентов — им разрешили раз в неделю бывать в стенах альма-матер.

Отъехать от дома дальше 10 километров тоже не получится, да и ехать особо некуда, ведь на период локдауна работать будут только продуктовые магазины и больницы. Правда власти вроде бы разрешили продавать товары книжным, музыкальным и хозяйственным магазинам, но вряд ли это сильно подсластит пилюлю.

ГЕРМАНИЯ

Вступившие со среды новые карантинные правила порядком расстроили добропорядочных бюргеров, хотя и не так сильно, как французов. Например, берлинцы смогут посещать многие заведения только при наличии отрицательного теста на коронавирус, так что подстричься и посмотреть картины без этого документа не получится.

Как и везде, серьезные ограничения наложены на развлекательные учреждения. Значительная часть музеев и кинотеатров закрыта для посещения, тем кому повезло больше, можно пускать гостей только по предварительной записи. Сходить в казино и общественную баню легально тоже не получится.

Вступившие со среды новые карантинные правила порядком расстроили добропорядочных бюргеров, хотя и не так сильно, как французов. Фото: REUTERS

БЕЛЬГИЯ

А вот жители страны, приютившей у себя десятки международных структур, проявили бойцовский характер и дали отпор правительству. В прошедшую среду брюссельский суд первой инстанции постановил в течение месяца отменить чрезвычайные меры, принятые в условиях пандемии. Благодаря иску НПО «Лига прав человека» от имени всех бельгийцев, руководство стран должно будет или подчиниться, либо подать апелляцию.

Проблема в том, что Бельгия, начиная с октября прошлого года, и не думала хоть как-то снимать ограничения. Люди уже просто устали от бесконечной войны с коронавирусом, да и бизнес потихоньку исчерпывает свои резервы. Сейчас там закрыты все учебные заведения, бары, рестораны, развлекательные центры. В столице с 10 вечера до 6 утра введен комендантский час.

ИСПАНИЯ

Испанцы решили отметить католическую пасху необычным способом — ужесточить карантин. Теперь традиционные поездки к друзьям и родственникам из других регионов запрещены, продолжает действовать комендантский час. А самое главное — запретили играть в традиционную пасхальную забаву детей и взрослых — чапас, правда пока только в одном автономном сообществе — Кастилья и Леон. Цель этой игры — быстрее всех прогнать свою фишку по «трассе», нарисованной на асфальте, не допустив, чтобы машинка вылетела за ее пределы.

ИТАЛИЯ

Жители Апеннинского полуострова вроде бы не планировали ужесточать ограничения, но взамен власти решились на неожиданную меру. В Риме раздумывают над тем, чтобы ввести обязательный пятидневный карантин для всех, кто возвращается в страну из других стран-членов ЕС. Если раньше под замок сажали только тех, кто прибыл из-за пределов Союза, то теперь взять паузу придется всем путешественникам.

Сейчас страна поделена на две зоны — оранжевую и красную. У красных локдаун введен по полной: из дома просто так выходить нельзя, открыты только продовольственные магазины и аптеки. А тут еще один сюрприз - на время Пасхи вся страна станет красной зоной. Вот тебе и праздник..