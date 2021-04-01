«Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц»: Кремль воздержался от оценок выступления Манижи на «Евровидении-2021»

Песня Манижи, написанная для «Евровидения-2021», дошла и до Кремля Фото: Олег ЗОЛОТО

Дальше некуда. Сначала проверить и запретить участницу «Евровидения-2021» от России Манижу требовали «Ветеранские вести», обращаясь в Следственный комитет России. Потом Владимир Жириновский. Затем зампред Госдумы по культуре Елена Драпеко. После вопрос всерьез поднялся на заседании Совфеда РФ, где Валентина Матвиенко призвала коллег ознакомиться с текстом песни Russian Woman. И даже отец Фотий, победитель шоу «Голос», отвлекся от молитвы и Великого поста, чтобы заявить о том, что этот «прогиб перед Европой» не будет засчитан.

В итоге песня Манижи, написанная для «Евровидения-2021», дошла и до Кремля. На традиционном утреннем брифинге журналистов 1 апреля пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову задали вопрос, который, казалось, меньше всего касается главы государства. И это не шутка. Поэтому пришлось сдержанно и деликатно отвечать.

- Речь идет о конкурсе шоу-бизнеса, где разные образы представлены, - подчеркнул Песков. - Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц, мы не считаем это нашей заботой и предметом для нашего внимания. Выбор осуществляется путем голосования зрителей, этим занимается Первый канал, поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться.

Накануне Первый канал ответил на пожелание спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко узнать, каким образом зрители выбирали Манижу Хамраеву для участия в «Евровидении». Все данные голосования прозрачны, контролировались независимыми компаниями и Европейским вещательным союзом, и могут быть предоставлены по первому запросу.

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