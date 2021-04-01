«Это же не дело Ефремова. Тут все будет иначе»: Эльман Пашаев готов защищать блогера, которого считают виновником ДТП в центре Москвы

Мы позвонили оппоненту Добровинского по громкому делу Михаила Ефремова - Эльману Пашаеву Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эльман Пашаев не прочь стать адвокатом блогера Эдварда Била, которого считают виновником ДТП с пострадавшими в центре Москвы. Напомним, столкнулись пять машин. Сидевшую за рулем одной из них женщину спасателям пришлось вызволять из покореженного кузова с переломами, она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Александр Добровинский уже заявил, что готов представлять интересы пострадавших.

Мы позвонили оппоненту Добровинского по громкому делу Михаила Ефремова - Эльману Пашаеву, который защищал актера. Напомним, Ефремов получил 8 лет колонии, а Добровинского с Пашаевым временно лишили статуса адвокатов - за нарушение профессиональной этики. Тем не менее они продолжают работать по уголовным и гражданским делам в качестве консультантов.

- Если ко мне обратятся, я готов поработать по этому делу с блогером, - заявил Эльман Пашаев в интервью «Комсомольской Правде». - Но я не буду как Добровинский сам бегать за фигурантами резонансных дел и предлагать им свои услуги. У нормального адвоката на такие глупости и времени-то нет.

- Как вы думаете, какого наказания смогли бы добиться для блогера, если бы участвовали в его защите?

- Это же не дело Ефремова, которое лично я считаю политическим заказом. Тут все будет иначе. В ДТП судьба виновника зависит от потерпевшего. Можно и условным сроком отделаться. Если, конечно, водитель не был пьян. Например, я сейчас нахожусь в Мосгорсуде, работаю по делу о ДТП с двумя погибшими. Виновный водитель получил 2 года колонии-поселения. Если бы не общественный резонанс, дело Михаила Ефремова примерно так и должно было закончиться.

- В данном случае ваш клиент не был пьян?

- По крайней мере, этого никто в суде не доказал.

Сотрудники ГИБДД сейчас работают на месте аварии. Официального заключения о виновнике аварии пока нет. Некоторые свидетели говорят, что машину Эдварда Била за несколько секунд до ДТП подрезал другой автомобиль. Между тем московский Департамент транспорта заявил, что автомобиль Audi, который принадлежит блогеру, с января ездил по поддонным номерам и за последние три месяца 400 раз превышал скорость.