Россияне забыли о пандемии: в салонах красоты и фитнес-центрах снова не протолкнуться

По росту оборотов на первом месте сфера услуг
Фото: Иван МАКЕЕВ
Российский бизнес оживает и идет в рост. Выручка компаний в январе-феврале 2021 года на 10,1% выше, чем годом ранее (притом, что пандемия на тот момент в Россию еще не пришла). По росту оборотов на первом месте сфера услуг — люди снова понесли деньги в химчистки, ремонтные мастерские и салоны красоты (+64,7%). А еще изголодавшиеся по культурному и спортивному досугу россияне устроили аншлаг в развлекательных центрах и фитнес-клубах (+47%). И по врачам ходить не забывают - на третьем месте здравоохранение и соцуслуги - +30,5% (подробнее о растущих сферах бизнеса см. КОНКРЕТНО). К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики FinExpertiza.
По абсолютному приросту впереди всех торговля, прибавившая 1,26 млрд. руб., обрабатывающая промышленность (+0,61 млрд.руб.) и отрасли, которые обеспечивают нас электричеством и газом (+0,28 млрд. руб.)
Оживление наступило практически по всей стране — в 71 из 85 регионов. В лидерах — Дагестан, Алтай и Тамбовская область. На противоположной стороне рейтинга - Нижегородская, Волгоградская и Сахалинская области — там еще восстановления бизнеса не произошло
По словам президента FinExpertiza Елена Трубниковой, несмотря на начавшееся восстановление экономической активности крупные сырьевые предприятия продолжают страдать из-за ограничения глобального спроса и сохраняющихся карантинных мер на Западе. Малый бизнес в России также ощущает недостаток спроса, так как доходы людей не растут.
- Из-за структурных особенностей российская экономика, с ее большой долей госсектора и сырьевой промышленности, пострадала в разгар коронакризиса не столь существенно по сравнению с другими крупными странами, - комментирует исследование президент FinExpertiza Елена Трубникова. Однако в силу этих же причин восстановление предприятий, как и доходов населения, не будет быстрым.
Регионы с наибольшим ростом выручки бизнеса в январе-феврале 2021 года
Дагестан – +66.4%
Алтай – +31.3%
Тамбовская область – +29.9%
Ставропольский край – +25.2%
Карелия – +23.67%
Еврейская авт. область – +23.66%
Хабаровский край – +23.1%
Москва – +23%
Вологодская область – +22.99%
Мурманская область – +22.1%
Регионы с наибольшим падением выручки бизнеса в январе-феврале 2021 года
Нижегородская область – -22.4%
Волгоградская область – -14.0%
Сахалинская область – -11.3%
Башкортостан – -8.2%
Оренбургская область – -6.6%
Камчатский край – -6.2%
Пермский край – -2.6%
Ханты-Мансийский АО – -1.9%
Воронежская область – -1.7%
Архангельская область – -1.3%
Отрасли с наибольшим ростом выручки в январе-феврале 2021 года
Персональные услуги – +64.7%
Культура, спорт, развлечения – +47%
Здравоохранение и соцуслуги – +30.5%
Профессиональная и научная деятельность – +29.3%
Информация и связь – +25.9%
Водоснабжение и утилизация отходов – +24.9%
Общественное питание – +23.7%
Недвижимость – +21.6%
Сельское хозяйство – +17.4%
Административная деятельность – +16%
Отрасли с наибольшим абсолютным приростом выручки в январе-феврале 2021 г.
Торговля оптовая и розничная – +1,266.9 млрд руб.
Обрабатывающие производства – +618.2 млрд руб.
Обеспечение электрической энергией, газом, паром, кондиционирование воздуха – +267.1 млрд руб.
Добыча полезных ископаемых – +203.8 млрд руб.
Деятельность профессиональная, научная и техническая – +175.6 млрд руб.
По данным FinExpertiza.
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