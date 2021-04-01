Будет экспертиза на наркотики: Добровинский готов защищать пострадавшую в аварии с пранкером Эдвардом Билом

Александр Добровинский готов представлять интересы пострадавшей женщины Фото: Иван МАКЕЕВ

Столичный адвокат Александр Добровинский готов представлять интересы пострадавшей 35-летней женщины в аварии с блогером Эдвардом Билом на Новинском бульваре в Москве. Оказать юридическую помощь он готов бесплатно. Об этом он рассказал «Комсомольской правде».

- Я готов помочь потерпевшей стороне, абсолютно бескорыстно. Как и всегда, я готов помогать людям в беде. Я готов помочь женщине, которая была за рулем «Фольсвагена», или ее родственникам.

- Вы готовы полностью вести это дело?

- Меня воспитали так, что людям в беде нужно протягивать руку помощи и в такой момент никогда не вести речь о деньгах. Такая у меня религия, такое у меня воспитание.

- Авария случилась практически в том же месте, где в июне не справился с управлением актер Михаил Ефремов…

- Я не знаю, где произошла авария. Только прочитал в заголовках СМИ.

- Сейчас снова обсуждают, что на данном участке Садового кольца не хватает разграничителей. После аварии с Ефремовым обсуждали, что посередине дороги могут высадить газон или деревья. Это нужно сделать?

- Это немного не моя специфика – разбираться нужны там деревья или нет. А что могло спровоцировать конкретную аварию? Нужно смотреть на экспертизу, которая будет сделана ГИБДД, потом будет еще несколько – механическая, и экспертиза, которая покажет в каком состоянии был водитель, были ли наркотики или алкогольное опьянение. Исходя из этого будет установлено: виноват человек в аварии или нет.

Напомним, что аварию спровоцировала синяя «Ауди», за рулем которой был 25-летний пранкер Эдвард Бил. Блогер родом из Молдовы, свою ютуб-канал запустил в 2018 году. Он устраивал уличные розыгрыши, гонял на автомобиле на скорости свыше 120 км в час и хвастался этим в соцсетях.

- С января этого года за три месяца, зафиксировано более 400 нарушения скоростного режима автомобилем, из-за которого произошла авария на Новинском бульваре. Штрафы на автомобиль не были выписаны так, как в январе эта машина была снята с учета и ездила по подложным номерам, - рассказала сотрудник информационного центра Транспортного комплекса Москвы Ульяна Сахарова.

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