Демократия или жизнь — что выбирает Запад?

Национальные конституции и международные договоры не предполагали, что борьба с общемировыми угрозами вроде пандемии должна непременно приводить и к грубым нарушениями прав граждан Фото: REUTERS

Демократические принципы - они все такие… белые и пушистые. Но приходит коверная весна - и все «красивые» принципы вдруг подвергаются жесткой, коронавирусной угрозе. И внезапно понимаешь, что можно отбросить коньки — со всеми своими принципами. По простой причине. Если ты буквально соблюдаешь все эти чудесные, светлые и правильные догматы — ты труп. Ну да, да, признавать такое неприятно. Но что делать - это реальная жизнь, сынок.

ВЫЬИРАЙ — НЕ ПРОИГРАЙ

Когда перед вашими напудренными носами встает выбор между рассуждениями о свободах - и здоровьем, и даже жизнью и твоей, и миллионов, стоящих за тобой, то в странах-оплотах демократии выбирают — вот удивительно!- последнее.

Прошедший год в условиях пандемии особенно ярко продемонстрировал все эти душевные метания и непростые выборы - на примерах многих государств Старого Света.

Каких именно? Ну, тех, что раздуваясь от гордости за жизнь под светлыми сводами своих великих свобод, много лет возводили из руин своих теряющих цвет и свет средневековых крепостей хрустальные храмы истинной демократии ( как оказалось, строили на песке). Все эти «проповедники» внешне искренне считали вправе с унылым усердием указывать другим, «неразумным», «отсталым соседям», как им необходимо по пунктам соблюдать права и свободы человека. Ориентируясь на эффектные примеры «учителей»— примеры из высших сфер. Но что оказалось на практике? Примеры эффектные — но не эффективные.

И ведь сферы эти сдулись так быстро! Практически все положения- из почти трех десятков пунктов «Всеобщей декларации прав человека» - за 2020 и 2021-й годы были нарушены. Нарушены грубо и цинично. Полностью или частично. И не из злого антидемократического умысла. Просто чертовски хотелось жить. Попивая просекко, заедая хамоном, наблюдая за комендантским часом из панорамных окон паранормальных увядающих городков.

Доклад «Новая нормальность. Как Европа отказывается от гражданских прав и политической традиции» от Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), в общем, расставляет все по своим местам.

Исследования по ситуации, связанной с правами человека после наступления пандемического шока, велись рядом неправительственных интернациональных структур. В частности, международной неправительственной организацией Freedom House. Ее эксперты указывают на очевидные вещи.

Спасая себя и своих избирателей, страны свободной демократии вынуждены ограничивать права и свободы граждан Фото: REUTERS

НАРУШЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД

Какие нарушения? Систематически подвергались попранию основные права и свободы в ряде стран Евросоюза. Причем коснулось это не только (и не столько) «новоприбывших» в ЕС государств из почти позабытого ныне социалистического лагеря, - вроде Венгрии. Общее состояние демократии и соблюдение прав человека ухудшились резко там, где об этих призрачных субстанциях твердят с утра до вечера — во Франции и Нидерландах, в Дании и Греции, в Австрии и Польше.

В чем конкретно за минувший год выражалось нарушение прав граждан?

Национальные конституции и международные договоры не предполагали, что борьба с общемировыми угрозами вроде пандемии должна непременно приводить и к грубым нарушениями прав граждан.

Каких прав? Да вот таких. На свободу получения и передачи информации и выражения своего мнения. На частную жизнь. На свободу от дискриминации.

Жизнь, чертовка, как всегда внесла свои коррективы.

ПАРЛАМЕНТЫ ПОБОКУ

Вот что говорится в докладе ЭИСИ:

- Ограничения прав и свобод вводились без участия парламентов и принятия соответствующих законов. Нередко ведомственными актами, без какого-либо обсуждения, зачастую внезапно.

И что в итоге? Исполнительная власть в ведущих европейских странах вводила чрезвычайное положение и наделяла себя неограниченными полномочиями, зачастую, без опоры на конституционные положения главных сводов национальных законов. А если на них и оглядывались, то трактовали весьма вольно.

Примеры? Пожалуйста!

Подавление анти-кодвидных протестов в насквозь демократических Нидерландах зимою 2020-2021 годов было обосновано жестко — так надо для здоровья нации! Вы, чудаки, не смейте разжигать (панику). И соблюдайте приличия (антиковидые меры)! Слезоточивый газ и водометы как антивирусная прививка для протестуюших.

В начале 2020-го бельгийский парламент дал право королю не учитывать законодательные процедуры при принятии мер по борьбе с распространением коронавируса. В этом смысле конституционная монархия становилась (на время?) абсолютной? И вновь - слезоточивый газ и водометы против протестуюших.

Германия за один год отказалась практически от всех постулатов прав человека, которыми гордилась десятилетиями, - так заявил член международного комитета немецкого бундестага Вальдемар Гердт.

В Польше, которая почему то не может забыть про Речь Посполиту, депутаты, переживающие фантомные боли из-за того, что они - потомки «славной шляхты», -легко передали право применять чрезвычайные меры в противодействии COVID-19 - исполнительной власти. Без какой бы то ни было визы законодателей. Принцип разделения ответственности властей за результат пал - под предлогом «жизненной необходимости»?

В Венгрии в уголовный кодекс вольной республики на Дунае весной 2020-го были внесены интересные поправки. Что они предусматривали? А получите по ушам вот за это:

«Распространение ложных или искаженных фактов, способных помешать или воспрепятствовать эффективности усилий по защите населения от распространения COVID-19».

В Чехии руководство для журналистов по фактическому освещению событий в связи с COVID-19, было сформировано и направлено адресатам правительством республики, как отмечают эксперты ЭИСИ.

Общее состояние демократии и соблюдение прав человека ухудшились резко там, где об этих призрачных субстанциях твердят с утра до вечера Фото: REUTERS

ТОЛЬКО РУССКИЕ — НЕ СДАЮТСЯ?

После всего этого возникает несколько простых вопросов. Ну вот есть такая страна — Россия. Она эффективно борется с пандемией. Нарушает ли она права своих граждан или нет? Россияне привиты, люди выздоравливают, они довольны, их права на жизнь, здоровье и работу соблюдены. Кому от этого плохо? Гражданам? Нет!

Европа не вполне эффективно пытается бороться с пандемией. Но при это повсеместно нарушая прав граждан — что признают они сами, и что дальше?

Итог - неутешительный для Европы. «Лапотная» Россия с тремя эффективными вакцинами Старый Свет обошла по всем параметрам.

Почему обошла? Да вот по этому. Ну обратите внимание на слова первого зампреда международного комитета Совета федерации Владимира Джабарова:

- Стратегия России оказалась выигрышной почему? Да благодаря созданной еще при Союзе системе здравоохранения. Она же охватывала все слои населения вне зависимости от материального статуса — напомнил сенатор Джабаров, - Мы вовремя перекрыли каналы поступления вируса в страну. Мы ввели повсеместный масочный режим. Ограничения дозировали. Огульного закрытия не вводили. Но если б мы начали конвейерную раздачу денег, как в США, рванула бы инфляция. А затем обострились бы социальные проблемы

Что тут добавить? Ребята, давайте жить дружно. Да, спасение утопающей в пандемийном потоке Европы — дело рук самих утопающих. Но в России готовы протянуть западным соседям руку помощи. Отвергать ее, как минимум, не умно...