"Толстая" Волочкова, "кислотное дело" и "китайские поделки" на клее ПВА - самые громкие скандалы Большого театра

28 марта "Большой театр" отметил 245-летие. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Праздновать, действительно, настроения нет. Еще не сняты ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Еще полупустые залы. Ковид - это самая большая неприятность последних лет. Никаких иных возмутительных скандалов в ГАБТе давненько не было. Хотя 7-8 лет назад криминальные хроники Большого театра были в топе новостей.

Мы решили вспомнить наиболее громкие скандалы.

В конце 80-ых годов главный балетмейстер Большого театра Юрий Григорович уволил из труппы без преувеличения звёзд мировой величины: Майю Плисецкую, Владимира Васильева, Екатерину Максимову, Михаила Лавровского, Нину Тимофееву, Мариса Лиепу… Между прочим, все они - народные артисты СССР. Под предлогом «угасшие звезды» должны дать дорогу молодым» Григорович вывел их на пенсию. В то время как сами артисты были уверены, что дело не столько в их возрасте, сколько в творческих разногласиях с главным балетмейстером, который, пользуясь своей властью, свел с ними счеты. Скандал имел большой резонанс не только в нашей стране. Но в сравнении с тем, что обрушилось на Большой театр спустя несколько лет: история с «толстой» Волочковой, «кислотное» нападение на Сергея Филина, - то были нежные полевые цветочки.

1986 год. Балетмейстер Большого театра Юрий Григорович ведет репетицию спектакля. Фото Александра Конькова /Фотохроника ТАСС/

В 1998-м году тогдашний директор Большого театра Владимир Васильев (он все-таки взял реванш и сменил Григоровича) пригласил Анастасию Волочкову на главную роль в балет «Лебединое озеро». Настя переехала из Петербурга (в начале карьеры она танцевала в Мариинском театре) в Москву. Но через пять лет (к этому времени театром стал руководить Анатолий Иксанов) вместо годового контракта Волочковой предложили заключить договор… на четыре месяца. Она, естественно, отказалась. И ее уволили. Иксанов объяснил свое решением так: балерина слишком толстая и высокая, она «затанцевала» своего партнёра Евгения Иванченко. Якобы из-за Насти Евгений получил травму и уволился. Кстати, их партнёрство продолжалось ещё несколько лет, уже вне стен Большого. А тогда коллеги Иванченко написали коллективное письмо, в котором отказывались танцевать с Анастасией. Волочкова справедливо восприняла это как травлю. Единственный, кто ее поддержал, был премьер Большого Николай Цискаридзе. Этот скандал вызвал международный резонанс. Иностранные журналисты полетели в Москву с весами, безменами и рулетками – обмерять и взвешивать «толстую» Волочкову. Она подала иск на дирекцию театра и выиграла суд. Ее восстановили на работе, но новых ролей, само собой, Настя не получала. По ее мнению, вся эта история - месть ее влиятельного любовника миллиардера Сулеймана Керимова, с которым к этому времени балерина рассталась. Отомстить Керимову в ответ руки были коротки. Но с бывшими коллегами она поквиталась: стала рассказывать в интервью, что балерин Большого театра заставляют ходить на закрытые ужины и спать с богатыми клиентами. Ей видней...

1998 год. Анастасия Волочкова на сцене "Большого". Фото Александра Косинца /ИТАР-ТАСС/.

Другой скандал, правда не такой громкий, был связан с приездом в Москву еще одной балерины из Петербурга. Диана Вишнева - прима Мариинского театра и приглашенная звезда берлинской Staatsoper и нью-йоркского American Вallet Тheatre в 2006 году получила ангажемент в Большом. Против приезда Дианы выступили московские примы и направили директору театра Иксанову петицию. В результате Вишневой отказали в контракте. После говорили, что инициатором петиции была Светлана Захарова, которая перешла в Большой из Мариинского театра, где первыми звездами были Вишнёва и Лопаткина. А Захарова лишь второй после них. Но с переездом в Москву стала первой и единственной. Это место на пьедестале Большого ей ни с кем не хотелось делить.

Солистка балета Мариинского театра Диана Вишнева, 2000 г. Фото Антона Денисова (ИТАР-ТАСС)

В течение нескольких лет гремели скандалы вокруг премьера - Николая Цискаридзе. В многочисленных интервью он резко критиковал дирекцию театра, рассказывал, что его пытаются уволить за «инакомыслие». В ответ руководство Большого обвинило Цискаридзе в интригах и стремлении занять пост генерального директора. Были суды, административные взыскания, но дело все равно закончилось увольнением.

Примечательно, что бывший министр культуры РФ Михаил Швыдкой сказал тогда, что на месте директора Большого театра он бы не миндальничал, а уволил Цискаридзе сразу.

Примерно в это же время в 2011 году случился «интимный скандал». В Интернете был зарегистрирован сайт, на котором содержались многочисленные фотографии сексуального характера. Главный герой скандальных фото был очень похож на Геннадия Янина, заведующего балетной труппой Большого. Ссылки на материалы были разосланы по электронной почте тысячам артистов и функционеров балета по всему миру. Янин не выдержал такого позора и написал заявление об уходе. Директор театра Анатолий Иксанов был уверен, что к распространению фотографий «различных позиций и конфигураций» Янина мог быть причастен Цискаридзе, для которого Геннадий мог стать соперником в борьбе за должность худрука балетной труппы. Николай Максимович как будто бы претендовал и на эту должность.

Николай Цискаридзе. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Ни Янин, ни Цискаридзе не стали худруком. Им на свою беду стал Сергей Филин. С ним-то как раз произошла настоящая трагедия. 17 января 2013 года, когда Филин подходил к подъезду своего дома, его кто-то окликнул. Сергей обернулся, неизвестный плеснул ему в лицо кислотой. Особенно пострадали глаза. Преступление было раскрыто меньше, чем за два месяца. Исполнителем был ранее судимый безработный Юрий Заруцкий. Заказчиком преступления суд признал солиста Большого театра Павла Дмитриченко. В суде он говорил, что не предполагал, что его разговоры об искусстве и балете с Юрием Заруцким могут сподвигнуть того на преступление. Если они и говорили, как «решить вопрос», то максимум – «дать Филину по башке».

Март 2011 г. Гендиректор Большого театра (ГАБТ) Анатолий Иксанов и художественный руководитель балетной труппы Сергей Филин во время пресс-конференции. Фото ИТАР-ТАСС/ Александра Мудрац

Причиной покушения была неприязнь к худруку, за то, что тот, якобы, третировал любимую девушку Дмитриченко, юную балерину Анжелину Воронцову. Не давал ей партию Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» и рекомендовал похудеть.

Дмитриченко приговорили к шести годам колонии строгого режима. Он пробыл в заключении более 3 лет, получил условно-досрочное освобождение и вышел на свободу в мае 2016 года.

Сергею Филину сделали более 20 операций только на глазах, но зрение полностью не вернули. В 2016 году его контракт с Большим театром закончился и он ушел из театра.

Не менее громким был финансово-хозяйственный скандал, связанный с реконструкцией. В 2009 году, через 4 года после начала масштабного ремонта Большого, Счетная палата обнаружила гигантскую растрату выделенных на это дело средств - почти миллиард рублей. Началось расследование причин, по которым сумма реконструкции Большого театра увеличилась в 16 раз. Как так вышло, объяснить в Большом никто не смог. Николай Цискаридзе обвинил руководство театра в некомпетентности.

Скандал не прекратился даже после окончания реконструкции осенью 2011 года. Цискаридзе, а он был главным критиком, назвал реконструкцию «чудовищным недоразумением» и по пунктам разобрал проколы: вместо паркета положили кафельный пол. На кафеле балерины падают, увечат себя. Новые репетиционные залы – вообще катастрофа. В них невозможно поднять балерину, чтобы она не ударилась головой о потолок.

«Когда мне говорят, что потрачено дикое количество денег на золото, я хочу увидеть именно золото, - рассказывал в интервью «КП» Цискаридзе. - На колоннах в зрительном зале был орнамент из гипса, который был покрыт сусальным золотом, и рамка тоже была из сусального золота. Теперь там из пластмассы сделана форма золотого цвета, приклеенная на клей ПВА. Куда делось золото?!».

Но прошло 10 лет и все устаканилось. Да и клей ПВА оказался довольно прочным.