Эксперт назвал пять фактов, доказывающих пользу смеха для здоровья

Одна минута смеха равна 40 минутам пробежки по своему положительному влиянию на работу сердца и легких. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Есть целая наука о смехе. И она называется гелатология. Да, вот так все серьезно - смех изучают ученые-гелатологи. И дают нам всем понять, что смех – это очень сложный процесс, в котором задействованы не только мышцы, но и гормоны. Впервые предки человека разумного стали смеяться 2-4 миллиона лет назад, и за это время эволюция филигранно отточила этот процесс (см. Кстати).

А сейчас отличная новость от ученых из университета Берна в Швейцарии: одна минута смеха равна 40 минутам пробежки по своему положительному влиянию на работу сердца и легких. Если чувствуете, что засиделись на месте: просто посмейтесь 5 минут в день, и вы оздоровитесь на глазах! И нет, это не розыгрыш!

Мы поговорили о полезных свойствах смеха для нашего организма с Валерием Савановичем, основателем и владельцем медицинской онлайн-лаборатории Lab4U.

Почему смех полезен:

1. Качает пресс.

Во время смеха очень активно трудятся мышцы брюшного пресса, диафрагмы и желудка. Накачать с помощью смеха кубики как у Сталлоне в лучшие годы, конечно, не получиться, но стимуляция мышц пресса все равно происходит. Мелочь – а приятно!

2. Помогает кишечнику.

Активная работа диафрагмы улучшает перистальтику кишечника и работу органов брюшной полости. Хорошенько посмейтесь над любимой комедией – и может, сэкономите на слабительном. Правда, иногда смех из-за воздействия на диафрагму может вызывать икоту – реакцию на резкое сокращение диафрагмы и межреберных мышц, при котором надгортанник при этом закрывает дыхательные пути. Так возникает характерный икающий звук.

3. Помогает сердцу.

Особенно полезное свойство смеха во времена ковида: из-за того, что диафрагмальное дыхание более глубокое, чем обычное, при смехе ускоряется обновление кислорода в клетках, расправляются бронхи, легкие, дыхательные пути. Благодаря этому мы не просто лучше дышим, но и боле активно питаем клетки кислородом, что улучшает работу сердца.

Если чувствуете, что засиделись на месте: просто посмейтесь 5 минут в день, и вы оздоровитесь на глазах! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Прочищает глаза и легкие.

Еще смех вызывает расширение зрачков, сокращение мышц слезных желез (поэтому от сильного смеха мы можем заплакать) и выдыхание воздуха со скоростью 120 километров в час. Такие выдохи, соперничающие с гоночным болидом, повторяются каждые 210 миллисекунд. Это отличная тренировка для диафрагмы и органов брюшной полости.

5. Указывает на проблемы с гормонами.

В процессе формирования смеха принимают участие не только мышцы – задействована нервная система и гормоны-нейромедиаторы. Нейромедиаторы - это посредники между нервной системой и нашим телом: в ответ на появление стимула (раздражителя) они вызывают в нашей психике определенные реакции. И если правильных реакций (в том числе смеха и радости) нет, то впору задуматься и проверить уровень гормонов.

Два самых известных гормона радости – дофамин и серотонин. В случае с дофамином, который вырабатывают надпочечники, речь идет о чувстве наслаждения, иногда вплоть до эйфории. При этом дофамин – один из важнейших гормонов в нашей жизни: именно он вызывает удовольствие от физических нагрузок, умственной деятельности и успешно выполненной работы. Без дофамина нельзя эффективно учиться, работать, даже заниматься спортом – все будет в тягость.

Если в жизни ничего не приносит удовольствия, то стоит обратиться к врачу и сдать анализ на уровень дофамина, который используют для диагностики депрессии. Если забыть о бытовом значении этого слова, то депрессия – серьезная болезнь, которую нужно лечить.

Для терапии депрессии применяются препараты, воздействующие на серотониновый обмен, т.к. серотонин необходим нам для позитивных эмоций. Он снижает остроту отрицательных переживаний и формирует спокойный, положительный эмоциональный фон. А еще анализы на уровень серотонина применяются в диагностике рака органов пищеварения – так что это полезный и важный гормон, отвечающий не только за хорошее настроение.

КСТАТИ

Улыбаемся лицом, а смеемся всем телом: серьезные факты

Если для появления улыбки нужно взаимодействие 10-17 мышц лица (точная цифра пока не установлена, т.к. у разных людей улыбка может формироваться немного по-разному), то для смеха нужна работа мышц тела. Над созданием улыбки трудятся два больших скуловых мускула, мышцы в углах рта, верхней губы, а еще круговые мышцы глаза, из-за деятельности которой и возникают морщинки вокруг глаз, с которыми потом яростно борются косметологи.

При смехе в процесс вовлечен целый коллектив: мышцы гортани, шеи, межреберные мышцы, диафрагма, мускулатура спины, иногда и мышцы конечностей, если хохотать очень сильно, буквально «до упаду». Упад, кстати, развивается из-за того, что при смехе перечисленные мышцы могут как напрягаться, так и расслабляться. Поэтому не стоит жарить котлеты или гладить что-нибудь раскаленным утюгом при просмотре комедий – расслабление мышц от смеха может привести к несмешной травме.