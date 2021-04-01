За рулем был не я, дал машину другу: пранкер Эдвард Бил рассказал свою версию массовой аварии в центре Москвы

За рулем синей «Ауди», которая сделала опасный маневр и врезалась в четыре машины, был блогер Эдвард Бил. Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС, Соцсети

Проезжую часть на Новинском бульваре, где столкнулись пять автомобилей, освободили. Эвакуаторы и спецслужбы уехали, проезжая часть освобождена. Пострадавшая женщина из машины «Фольсваген» доставлена в реанимацию, к ней поехал супруг, который планирует наказать в судебном порядке виновника аварии.

За рулем синей «Ауди», которая сделала опасный маневр и врезалась в четыре машины, был блогер Эдвард Бил. Об этом подтвердил его менеджер и в Департаменте транспорта. Однако сам блогер, привыкший разыгрывать людей для хайпа и просмотров в ютуб-канале, отказался от своих действий. Журналистам на месте аварии он заявил (не снимая модные очки), что не был за рулем машины.

- Что вы меня снимаете, будто я был за рулем. Я только что подъехал. Вот свидетели (показывает на дорогу), - сказал Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль).

- Что случилось?

- Это моя машина. Я дал ее другу. Она случайно попала в аварию.

Столичный Департамент транспорта посмотрел историю данного автомобиля. С января этого года было зафиксировано более 400 нарушения скоростного режима. Штрафы не были выписаны так, как машина ездила по подложным номерам.

- Мы считаем, что это было сделано сознательно. Виновник аварии должен быть арестован. Мы готовим обращение в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело на водителя. Мы передадим все имеющиеся у нас документы и видеоролики, чтобы виновник получил реальный срок наказания в виде лишения свободы, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

Напомним, что блогеру Эдварду Билу 25 лет, у него есть супруга и дочь, которая стала героиней последнего ролика. С дочерью блогер ходил в цирк. В этот же день вместе с друзьями стали дрифтовать возле университета МГУ, куда приехали и сотрудники ГИБДД.

- Если будут проблемы, то я порешаю, - сказал он своим друзьям.

Вечером скоростные гонки по Москве продолжились. Подписчики говорят, что Эдвард Бил всегда хвастался своим автомобилем и демонстрировал спидометр во время опасного вождения - цифры были более 120 км в час.

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