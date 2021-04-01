«Мой вес приблизился к трехзначному числу!»: Светлана Пермякова – о похудении, ипотеке и отсутствии заработков в пандемию

Светлана Пермякова ради квартиры в центре Москвы взяла ипотеку. А теперь поставила новую цель — похудеть. Фото: Личный архив

До сезона отпусков осталось два месяца, и многие именно с 1 апреля садятся на диеты, чтобы успеть похудеть к пляжному сезону. У артистки Светланы Пермяковой постепенно возвращаются гастроли с театральными постановками, активная жизнь. Но и Пермякова решила худеть – тем более, что опыт у актрисы в этих вопросах накоплен большой.

- Вы переехали в новую квартиру. Влились в ряды ипотечников или справились сами?

- Хороша и неказиста жизнь российского артиста (смеется). Конечно, хотелось бы обойтись без обременений и ипотек, но жизнь в столице нашей родины дорогая, как и недвижимость в ней. В этот раз мы с Варюшей (8-летняя дочь актрисы – прим. авт.) переехали в свою трехкомнатную квартиру. Это - центр Москвы, Кутузовский проспект, соответственно, цены на подобные квартиры немаленькие. Я - ипотечница, но, слава Богу, у меня есть работа, которая позволяет исправно выполнять обязанности перед банком.

Светлана с дочерью Варварой и ее отцом Максимом. Фото: Личный архив

- Год уже длится пандемия. Как вы пережили этот период в финансовом плане?

- Меня коронавирус миновал, хотя, не исключаю, что переболела в бессимптомной форме. Многие говорят, что нужно поскорее забыть 2020-й год. Но я не хочу забывать этот год. Я увидела - насколько сильны дружеские связи, поддержка окружения (да и есть ли вообще эта поддержка), насколько мы очерствели душой и как раскрываются положительные качества в людях. Кто-то из моих друзей в этот период перешел на дистанционный вид работы - для них ничего не изменилось. Но большая часть, включая меня, пострадали и очень сильно. В какой-то момент я взяла телефон, и начала просто звонить друзьям и спрашивать о банальных вещах - о здоровье, делах, интересовалась, нужна ли кому помощь и поддержка. И часто люди были удивлены и обрадованы обычному телефонному звонку. Я тоже нуждалась в помощи и поддержке. Хорошо, что со мной были мои родные. Осенью наступили просто какие-то дни отчаяния: я начала стучать во все двери, звонила знакомым, продюсерам. Двери никто не открыл, большинство поддержали надеждой на потенциальные проекты, но пока ничего не сложилось. Мне не до амбиций и главных ролей, нужно было просто заработать на хлеб насущный. Друзья предлагали деньги, но я отказывалась, понимая, что могу и должна сама заработать. Театральные залы до сих пор заполнены не на все 100%, в каждом городе существуют свои ограничения. Я благодарю всех тех, кто был рядом со мной в период пандемии. Мы доплыли до берега и не потонули – это главное!

- Многие за этот год набрали лишний вес. Какой у вас сейчас размер одежды?

- Размер моей одежды колеблется от 52-го до 56-го. Все зависит от конкретной марки, дизайнера, но меньше, чем 52-й я даже не примеряю. А вот вес приблизился уже к трехзначному числу. Порой, бывает обидно, когда заходишь в магазин и практически с порога мило улыбающиеся девушки-продавцы выпроваживают тебя взглядом, намекая: на тебя, дамочка, у нас нет подходящего размера. После подобных ситуаций подсознание мне говорит: «Светочка, пора худеть. Когда-то и в этом магазине ты покупала себе одежду».

Светлана Пермякова со своим тренером серьезно взялась за дело. Фото: Личный архив

- Какие неудобства доставляет лишний вес? Дочка намекает, что пора худеть?

- Дочка никогда не осуждала мои формы. Наоборот, мы частенько шутим по-доброму на эту тему. А вот по поводу неудобств от лишнего веса – это, конечно, актуально. Если раньше 80% времени я была на гастролях, репетициях, съемках, то во время «диванной пандемии» существовала в рамках квартиры, телевизора и холодильника. Спустя год, в этой приятной и затягивающей компании, появились неприятные бока, складки, щеки... Параллельно «переходный дамский возраст» начинает маячить вдалеке и перспективы проблем с суставами, одышки, риск получить сахарный диабет – папочка мой ушел из жизни именно из-за этого заболевания. Я поняла, что нужно брать себя в руки и бороться с лишними килограммами.

- Помню, как вы несколько раз худели в разных популярных проектах. Как будете сбрасывать лишнее сейчас? Любимый мужчина недоволен вашей фигурой?

- Все близкие деликатно и дипломатично пытаются сказать мне о том, что нужно менять образ жизни и питания. Макс, например, мотивирует моими предыдущими успехами в похудении. Дважды я худела на рекордные для меня 15 - 20 килограмм. Больше не могу! Начинается дискомфорт, теряется актерский шарм. Все же любят пышную Любочку из «Интернов», все мои героини выигрышно отличаются пышными формами - женщины видят в них себя, и, таким образом им, наверное, становится легче. В 2012 году, когда я похудела максимально, люди в зале переставали меня узнавать. Сейчас я знаю, как похудеть с удовольствием и наслаждением. Сейчас настало время, когда я сказала себе: «Света, стоп! Пора худеть снова». В то время мне помогли специалисты, которые в будущем стали моими друзьями. Вместе с диетологами и другими врачами, тренерами, психологами мы разработали программу, с которой худеть было легко. В этот раз я собрала большую команду специалистов, которые подготовили курс «Худеем вместе со Светланой Пермяковой». Все, кто хочет может присоединиться – для этого надо зарегистрироваться на моем сайте. Подробности есть в моем инстаграме.

- До сих пор в интернете полно объявлений о продаже различных препаратов, на которых вы похудели. Хоть что-то из этого от вас?

- После моих успешных похудений в проектах все СМИ начали активно писать об этом. Мошенники этот момент не упустили. В какой-то момент люди активно начали заваливать инстаграм и электронную почту сообщениями. Они спрашивали меня о чудо-таблетках, операциях, ягодах Годжи и зеленом кофе, которые я якобы пила, чтобы похудеть. То ли все вместе, то ли по отдельности – версий было много. Но все они ложные. Я не прибегала ни к одному «супер секрету», которые продавали мошенники от моего имени. Не могла ничего сделать с фейковыми сайтами и аккаунтами, кроме того, как отвечать лично на сообщения жертвам обмана. Юридически эти продавцы «секрета Пермяковой» делали все так, что к ним не возможно было докопаться и найти концы. Я худею без препаратов, без изнурительных тренировок и голоданий. Важно заставить себя идти к цели, изменить режим, отношение и образ жизни - а самое главное полюбить себя, гордиться и наслаждаться собой.