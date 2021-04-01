Весенняя прогулка в парке. Фото: Иван МАКЕЕВ

В России изменилась система расчетов пособий на детей от 3 до 7 лет для малообеспеченных семей. Напомним, эти пособия появились прошлой весной. Сумма выплаты была равна половине прожиточного минимума на ребенка. Теперь размер выплаты не фиксированный, а зависит от дохода.

- Начиная с 1 апреля принципиально пересматривается подход к определению размера пособия. Сейчас семья может претендовать на пособие в размере 75 либо 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в зависимости от финансового положения конкретной семьи, - пояснил министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «России 24».

Кроме того, правительство расширило список семей, которые могут рассчитывать на помощь от государства. «Комсомолка» отвечает на главные вопросы о пособиях.

1. Кто имеет право на это пособие?

Его платят семьям, где доход на каждого члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Учитываются не только зарплаты или пенсии, но и все денежные поступления – стипендии, алименты, проценты по вкладам, доходы от сдачи жилья в аренду и т. д.

С 1 апреля в составе семьи будут учитываться дети под опекой и студенты-очники в возрасте до 23 лет. При этом студент может не жить с родителями, а учиться в другом городе. Выплаты родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами, в доходах семьи учитываться больше не будут. Также при расчете пособия не учитываются доходы бабушек и дедушек.

Еще одно важное изменение: при расчете пособия теперь имеют значение не только доходы, но и имущество. Так государство хочет отделить действительно нуждающиеся семьи от тех, кто лишь притворяется малоимущими, чтобы получить выплату. Но критерии достаточно лояльны. Семья может одновременно иметь квартиру, дом, дачу, гараж, нежилое помещение, земельный участок не более 0,25 га (или 1 га в сельской местности), автомобиль, мотоцикл, трактор и моторную лодку, и при этом она имеет право на пособие. А вот если имущества больше, то возможны варианты. Например, если у семьи несколько квартир, то на каждого члена семьи должно быть не больше 24 кв м, иначе пособие не дадут.

Каким имуществом можно владеть, претендуя на помощь от государства. Фото: Алексей СТЕФАНОВ

2. Сколько получит семья?

Сумма выплаты привязана к региональному прожиточному минимуму на ребенка. Как уже сказано, раньше размер пособия составлял 50% от этого минимума. Теперь нуждающиеся семьи смогут получить 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума на ребенка в регионе. Цель - «дотянуть» среднедушевой доход семьи до регионального прожиточного минимума. Если выплата в 50% не поднимет средний доход каждого члена семьи до прожиточного минимума в регионе, то выплату увеличат до 75%, а если и этого не хватит, то до 100%.

Пример. Прожиточный минимум в Москве – 18 029 рублей; прожиточный минимум на ребенка в столице – 15 582 рубля. В семье четыре человека – отец, мать, 20-летний сын-студент и ребенок 2016 года рождения. Доходы родителей и стипендия сына составляют 64 000 рублей. Делим это на четыре (количество членов семьи), получается 16 000 на каждого. Если назначить пособие в 50% от прожиточного минимума на ребенка, то общий доход семьи поднимется до 71 791 рублей. Делим это на четыре, получается чуть меньше 17 947 на каждого. До регионального минимума не дотянули – значит, пособие составит 75% от прожиточного минимума на ребенка (11 686 рублей).

3. Как подать заявление?

Подать заявление на выплату пособия можно через портал Госуслуг или лично - в МФЦ или местном отделении соцзащиты. Если через портал, то вам нужно найти услугу «Назначение и осуществление ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно». Находится она на этой странице.

- На данный момент поступило больше 40 тысяч заявлений от граждан на портал Госуслуг, мы их уже взяли в работу, - рассказал Антон Котяков «России 24». - Форма заявления стала более объемной, потому что теперь мы учитываем больше факторов и жизненных ситуаций, в которых могут находиться семьи. Постепенно мы будем упрощать и сокращать эту форму. При этом хочу сказать, что для того, чтобы держать руку на пульсе, мы вводим дополнительный инструмент контроля за обработкой этих заявлений. И на портале Госуслуг появится возможность подать жалобы и задать вопросы. Плюс ко всему в ближайшее время мы запустим единый контакт-центр, в котором наши граждане смогут в любой момент получать консультации.

4. Я уже получаю выплату. Нужно ли подавать новое заявление?

Если до 1 апреля вы уже получали пособие в 50% от прожиточного минимума на ребенка, а теперь можете претендовать на повышенную выплату, то заявление нужно подавать заново.

5. Могут ли «доначислить» пособие?

Могут, но только за нынешний год. По закону, повышенная выплата (75 или 100 процентов) начинается с 1 января 2021 года, а выплачивается с 1 апреля.

Вот что это значит. Если вы получали выплаты на детей от 3 до 7 лет в прошлом году, то их пересчитывать не будут. А вот за первые три месяца 2021-го - пересчитают. И если при расчете пособия выяснится, что ежемесячная выплата должна равняться 75 или 100 процентов от «детского» прожиточного минимума, то вы получите доплату за первые три месяца 2021 года.

6. Кому могут отказать?

Если средний доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума, вам все равно могут отказать в начислении пособия. Это может произойти в двух случаях.

Во-первых, если имущества оказалось больше, чем требуется для начисления пособия.

Во-вторых, если у всех взрослых членов семьи в течение года не было никакого официального дохода. Это называется «правилом нулевого дохода»: нет официального заработка - нет пособия. Впрочем, пособие все равно начислят, если для отсутствия дохода была уважительная причина:

- Уход за детьми в многодетной семье (считается уважительной причиной только для одного родителя, у второго должен быть доход). - Уход за ребенком, если речь идет о единственном родителе (второй родитель умер, пропал без вести, не указан в свидетельстве о рождении). - Уход за ребенком до трех лет. - Уход за инвалидом или человеком старше 80 лет. - Обучение на очной форме для студента моложе 23 лет. - Срочная служба в армии и три месяца после демобилизации. - Отбывание наказания и три месяца после освобождения.

- Лечение длительностью от 3 месяцев и более. - Безработица. Нужно быть официально зарегистрированным в центре занятости, учитывается до шести месяцев нахождения в статусе безработного. Иными словами, если в течение 12 месяцев один из родителей полгода числился безработным и полгода лечился, пособие начислят. Если полгода числился безработным, а в остальное время уважительных причин для отсутствия дохода не было, то не начислят.