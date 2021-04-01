Александр Бречалов решил стать наставником для воспитанника колонии

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов с игроками ФК «Тотем»

Глава Удмуртской республики Александр Бречалов решил личным примером поддержать большой федеральный социальный проект «Начни с чистого листа». Политик согласился быть наставником одному из несовершеннолетних воспитанников Ижевской воспитательной колонии и стал первым из глав российских регионов, кто решился включиться в программу.

Проект «Начни с чистого листа» инициирован АНО «ФК «Тотем» совместно с ФСИН России и центром Амурский тигр, он реализуется при финансовой поддержке Фонда президентских грантов и организационном содействии Совета Федерации Федерального Собрания РФ. Проект предполагает социальную поддержку детей и подростков, которые оступились и попали в колонии. При этом по мнению экспертов, именно система наставничества поможет ребятам, у которых нет родственников и опекунов, почувствовать поддержку.

В четверг, 1 апреля, в Ижевске открылось первое выездное мероприятие социального проекта «Начни с чистого листа». Стартовым событием стал форум для организаций некоммерческого сектора. Предполагается, что именно НКО и общественники, представители таких сфер, как спорт, культура, искусство и наука станут главной движущей силой в построении новой системы работы с несовершеннолетними воспитанниками колоний.

Принявший участие в мероприятии Александр Бречалов отметил важность проводимых акций.

«Очень важно, что вы, ФК «Тотем», не боитесь ставить перед собой большие цели и добиваетесь соответствующих результатов. Убежден, что благодаря проекту многие ребята смогут найти правильный путь в жизни», - заявил во время встречи с руководством клуба глава Удмуртской республики.

Задача проекта «Начни с чистого листа» – внедрение инновационных практик, направленных на ресоциализацию несовершеннолетних, приговоренных к заключению в колонии. Важнейшая роль в этом процессе отводится внедрению системы наставничества для оступившихся ребят и участию взрослых, состоявшихся в жизни людей, которые неравнодушны к детям.

На сегодняшний день такая практика не очень распространена в России. Формирование базы наставников только начинается, и Александр Бречалов согласился стать первым из них.

Планируется, что в течение 2021 года АНО «ФК «Тотем» проведет масштабные выездные форумы в ВК по всей стране. Руководство и игроки клуба планируют посетить Можайскую, Колпинскую, Новооскольскую, Белореченскую, Новосибирскую, Томскую и Кировоградскую воспитательные колонии.