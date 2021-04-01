Родные погибшего «мытищинского Рэмбо» тоже могут стать фигурантами дела о незаконном хранении оружия

Одна из дочерей Барданова на месте происшествия 30 марта. Фото: Александр РОГОЗА

Дело 61-летнего пенсионера Владимира Барданова, который 9 часов обстреливал из своего дома сотрудников Росгвардии и в итоге погиб в пожаре, обрастает новыми подробностями.

Как стало известно, при осмотре дома криминалисты ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области нашли 29 автоматов, 4 пистолета и более 100 тысяч патронов. При этом подсчет все еще не завершен.

Напомним, уголовное дело возбудили по трем статьям - «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «незаконное хранения огнестрельного оружия» и «незаконное хранение взрывных устройств».

Теперь родственники Владимира Барданова могут стать фигурантами уголовного дела по двум последним статьям. Речь идет о жене погибшего мужчине и его детях - двух сыновьях и двух дочерях.

- Это произойдет, если следствие докажет, что кто-то из семьи знал о незаконно хранящемся в доме оружии, но не пресек преступление, - прокомментировал ситуацию «Комсомольской Правде» адвокат Евгений Корчаго. - Скажем, если кто-либо из соседей расскажет, что слышал от членов семьи об этом арсенале или видел, что они помогали перевозить это оружие.

Родственники Владимира Барданова (на фото) могут стать фигурантами уголовного дела. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- При этом у любого человека есть право не давать показания против своих ближайших родственников.

- Это право у них и сейчас сохраняемся, независимо от того, жив обвиняемый или нет. Они могут отказываться давать показания против своего мужа или отца, а также против себя.

Между тем «Комсомолке» стало известно содержание допросов членов семьи Владимира Барданова.

- В день, когда проходил штурм, Бардановы от допроса отказались, попросив дать время на поиск адвокатов, - рассказал нам осведомленный источник. - Позже во время общения со следователем все заявили, что о хранении в особняке боевого оружия никто, кроме главы семьи, ничего не знал.

По словам другого источника, в качестве своего арсенала Барданов использовал помещение, которое изначально было заложено как шубохранилище. Тем не менее на оперативном видео с места пожара видно, что разные образцы обгоревшего оружия разбросаны по разным комнатам.

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