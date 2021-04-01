«Роснефть» инициировала изучение краснокнижной белой чайки

Каждый год 1 апреля отмечается Международный день птиц, который приурочен ко времени начала возвращения пернатых с мест зимовок. Дата учреждена для привлечения внимания к необходимости сохранения разнообразия и численности пернатых в естественной среде обитания. «Роснефть» принимает все возможные меры по сохранению экосистем в регионах присутствия и развивает сотрудничество с научными и природоохранными организациями для планирования наиболее рациональных и эффективных решений по сохранению биологического разнообразия.

Обратим внимание, что российская нефтяная компания уже более 10 лет присоединилась к Глобальному договору ООН, а в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития, среди которых «сохранение морских экосистем» и «сохранение экосистем суши».

Компания совместно с Арктическим Научным Центром, которая входит в состав «Роснефти» и Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом в 2020 году начала комплексные исследования популяции белой чайки – редкого вида птиц, который занесен в Красную книгу России. Исследования с применением фотоловушек и GPS-трекеров, а также современных методов биохимического анализа были проведены впервые.

Белая чайка – редкий и охраняемый вид птиц, который постоянно живет в Арктике. Про нее даже говорят, что это белый медведь, только в перьях, настолько тесно она связана с высокими широтами. Удалённость и труднодоступность мест обитания и гнездования белой чайки, неравномерность распределения в пределах ареала - все это влияет на фрагментарность информации о численности вида и его динамике, территориальных связях и популяционной структуре.

Экспедиция проводилась в северо-восточной части Карского моря на островах, расположенных вблизи северной части Новой Земли – основного местообитания данного вида. В течение двух месяцев орнитологи изучали места гнездования и численность колоний белой чайки. Во время экспедиции проводились авиационные наблюдения: с вертолета, общей протяженностью 847 км, и с использованием беспилотного летательного аппарата. В ходе пеших маршрутов обследованы восемь колоний белой чайки и установлены фоторегистраторы. Орнитологи установили 7 GPS-трекеров, позволивших получить уникальные данные о перемещении белых чаек. Ученые также окольцевали около 40 особей белой чайки и отобрали для лабораторных исследований более 70 проб крови, перьев и образцов питания.

Получены уникальные данные о биологии белой чайки в неблагоприятный сезон, что позволит усовершенствовать методику мониторинга и интерпретировать данные молекулярно-генетических исследований. Впервые в России получены данные высокого разрешения о перемещениях и ледовых местообитаниях белой чайки, что необходимо для выявления ключевых районов обитаний вида, прогнозов изменений популяции в условиях меняющегося климата и разработки эффективных мер по сохранению.

Результаты исследований будут использованы для выработки подходов по организации экологического мониторинга вида, разработке мероприятий, направленных на минимизацию воздействия и обеспечение защиты и сохранения местообитаний популяции белой чайки.