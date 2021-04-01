Богатство пылится на ваших полках: Книгу о Гарри Поттере продадут за 3 млн рублей

Эта книга из самого первого издания "Гарри Поттера" уйдет с молотка за десятки тысяч фунтов стерлингов. Фото: EAST NEWS

Бывает, что в наших домах годами пылятся книги, о существовании которых мы попросту забыли. Купили на бегу бульварный роман перед поездкой на юга или приобрели популярную сказку для своего ребенка, прочитали — и засунули в шкаф, а то и вовсе отправили в коробку на балконе, служащим перевалочным пунктом между квартирой и дачей.

И ведь почти никому не приходит в голову, что массовое издание может иметь значительную материальную ценность. Ладно бы какой-то раритет из позапрошлого века. А между тем, куда как более «свежая» печать может стоить несколько миллионов рублей.

Именно с таким случаем столкнулись четыре сестры из английского Южного Дербишира. Оказалось, что обнаруженная их отцом в домашней библиотеке книга «Гарри Поттер и философский камень» может стоить не меньше 30 тысяч фунтов стерлингов (более 3 млн рублей ), - пишет The Sun.

Первое издание грешило ошибками. Так, в одном из списков юного волшебника, "одна волшебная палочка" прописана дважды. Фото: EAST NEWS

Их ныне покойная мать, оставившая наш мир еще в 2005 году, была заядлым букинистом и частенько скупала на «гаражных» распродажах, выставках и ярмарках как новые, так и ставшие ненужными предыдущим владельцам издания. 20 лет назад она приобрела за 1 фунт в закрывающейся школьной библиотеке первую книгу Гарри Поттере для своей старшей дочери в качестве подарка к ее 11-му дню рождения.

По словам сестер, их мать, всю жизнь работавшая учительницей, привила им любовь к чтению, а также всегда наставляла, как правильно хранить и ухаживать за печатными сокровищами. Девочки выросли, «Гарри Поттера» прочитали от корки до корки и давно покинули отчий дом. А большая часть собранной их матерью коллекции так и осталась в родовом гнезде семьи в Южном Дербишире.

По словам поймавших удачу за хвост британок, в один из дней перед Рождеством их отец увидел по телевизору сюжет о первых изданиях Поттера, которые продавались за большие деньги и решил показать книгу одной из дочерей.

По итогам совместных поисков в интернете выяснилось, что в их руках находится ставшее раритетным издание 1997 года, выпущенное в количестве всего 200 экземпляров и считающееся одним из «каноничных». Определить ценность можно только по году издания и номеру на странице с авторскими правами — он должен быть «10 9 8 7 6 5 4 3 2 1».

Счастливые обладательницы популярной книги обратились в аукционный дом Hansons для оценки находки. Ответ их поразил - запыленное сокровище было предварительно оценено в 20 — 30 тысяч фунтов стерлингов, но, учитывая хорошее состояние лота, он может уйти с молотка и дороже.

Торги составятся в апреле, однако конечная их дата окончательно неизвестна.