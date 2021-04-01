«Чалов, Максименко — первые кандидаты в национальную сборную»: футбольный агент - о неудачном результате молодежки

Вратарь "Спартака" Александр Максименко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Молодежная сборная России проиграла датчанам и вылетела с Чемпионата Европы u-21. Поддержать победный запал после первой игры с Исландией подопечным Михаила Галактионов не удалось. Россияне споткнулись об французов, уступив им 0:2. После россиянам необходимо было обыгрывать Данию с разницей в два мяча, но наша молодежка пропустила три безответных гола, что и определило дальнейшую судьбу команды.

Знаменитый российский агент Алексей Сафонов рассказал корреспонденту «КП», почему сборная, которая считалась одной из самых талантливых за последние несколько лет, не смогла пробиться в плей-офф Евро u-21.

Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

— И Франция, и Дания, откровенно говоря, посильнее нашей команды и быстрее играют. Не забывайте, трансферная сумма игроков сборной Франции 500 миллионов Евро (462 млн, в 6 раз больше россиян, — прим. ред). С Данией мы вообще всегда плохо играем, вспоминая горький опыт команды Денисова, Аршавина, Быстрова, — скандальный матч был. Все равно считаю, что по подбору игроков это была одна из самых талантливых команд за последнее время. Многие ребята играют в Премьер-Лиги. Есть совсем молодые ребята, как Тюкавин или Захарян, есть поопытней — Чалов, Максименко — первые кандидаты в национальную сборную. Не знаю, надо было на зубах как-то сыграть. Ну задним числом мы все умны. Есть тренерский совет, они проанализируют.

Агент Сафонов рассказал «Комсомольской правде», кого из этой молодежной сборной стоит ждать в главной команде страны уже в ближайшее время.

— Я думаю, человек пять из этого состава точно доедут до национальной сборной. Не хочу заранее давать авансы, все же зависит от человека. Футболисты делится на две категории: одни играют в сборной, другие в пивной рассказывают, что могли бы играть в сборной. На вскидку, до национальной сборной могут дойти и Максименко, и Дивеев, Евгеньев, Ломовицкий, Захарян, Тюкавин. После того, как не получилось уехать в Англию, у Чалова психологический спад. Надо себя в руки взять, — заявил Сафонов.

По мнению Алексея Сафонова, провал нашей молодежки на Евро — это следствие систематических ошибок, связанных с селекцией и переходом футболистов из жестко-юношеского во взрослый футбол.

—Поколение Мостового и Карпина было посильнее. Они были востребованы в Европе. Их молодежка и Чемпионат мира выигрывала. Сейчас надо определиться по какому пути нам идти без шараханей. У нас на переходе в профессиональный футбол многое теряется. Посмотрите на Данию, у них уже на этом Евро не играло три человека, которые должны были играть, потому что их отдали в национальную сборную, - сказал Сафонов.