Бандит из 90-х: чем известен Эдвард Бил, которого считают виновником аварии с пятью машинами в центре Москвы

Блогер прославился драками с охранниками и ограблениями на улице Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

За рулем синей Audi, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen на Новинском бульваре в центре Москвы, находился, по предварительной информации, блогер Эдвард Бил. «КП» изучила его «достижения» на просторах Ютуба.

Драки курьеров и «стрельба» из пальца

Покорять Москву 25-летний Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль) приехал из Молдовы. Стать блогером решил в 2018 году, создал Ютуб-канал и стал устраивать пранки (розыгрыши, целью которых является довести жертву до состояния гнева или истерики).

- Мы показываем реакции людей на безумные выходки, новые приколы и сумасшедшие социальные эксперименты, - рассказывал Эдвард Бил.

Первым экспериментом стало раздевание девушек до гола на камеру, потом пранкер вышел на Никольскую улицу и стал представляться сотрудником полиции и просить людей показать ему документы.

- Можешь сесть в камеру на 15 суток? Пойдешь ко мне в банду, будем вместе напрягать всех? Умеешь стрелять из пальца? – спрашивал у прохожих Эдвард Бил.

Цель пранкера была посмотреть реакцию людей на свои же странный выходки. Видео набрало 2,8 млн просмотров. После пранкер стал брать в руки игрушечный автомат, устраивал скандалы в метро, звал подростков в стриптиз-клубы, обыскивал прохожих, раздавал деньги. В одном из роликов Бил представил себя бандитом из 90-х и прямо на улице он стал «отжимать» у людей наушники, телефоны, сумки.

Для одного из роликов он надел куртку с надписью «Московский паркинг», стал останавливать машины возле станции метро «Пушкинская» и требовать от водителей по 5000 рублей. Переодевался Бил в доставщика еды, угонял самокаты и провоцировал драку между курьерами.

За рулем синей Audi, которая вылетела на встречную полосу и столкнулась с Volkswagen на Новинском бульваре в центре Москвы, находился, по предварительной информации, блогер Эдвард Бил. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

- Это будет битва века, - комментировал свои выходки пранкер.

Унижает пранкер не только мужчин, но и женщин. В общественных местах он спрашивал у людей об их сексуальной ориентации, высказывался нецензурно, а 8 марта стал бросать букетами в неизвестных девушек.

В роликах пранкера появлялась и та самая синяя «Ауди», которая стала участницей крупного ДТП на Новинском бульваре.

- Он же недавно гонял на этой машине и показывал в ролике, какая она скоростная. Разгонялся до 120 км в час, - напомнили подписчики.

- Бить и топить машины – один из видов кайфа Била, - написал подписчик Марк.

- За такие видео нужно на зону, чтобы научили жизни, - комментировал Никита Смелых.

Деятельность пранкера просили запретить. Представители Общественной палаты России в 2019 году просили МВД рассмотреть видеоролики, как опасность для общества. Некоторые ролики были заблокированы представителями соцсетей, но пранкера не привлекали к ответственности.

Машина была снята с учета

В аварии 1 апреля на Новинском бульваре пострадали пять машин – две Audi, Volkswagen, Range Rover и Mitsubishi.

- В результате ДТП серьезно пострадала одна женщина-водитель, которую госпитализировали в медицинское учреждение. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Полицейские рассказали, что регистрационный учет Audi, на котором передвигался предполагаемый виновник аварии, прекращен в январе 2021 года предыдущим владельцем. А предполагаемый виновник ДТП не является собственником автомобиля. При всем этом за машиной числятся 566 штрафов, в том числе за превышение скорости более чем на 100 км в час.

Блогер Эдвард Бил отрицает, что за рулем в момент аварии был он. Якобы машину передал другу. А сам на Садовом кольце оказался случайно.

- Я только что подъехал. Это моя машина. Я дал ее другу. Она случайно попала в аварию, - сказал журналистам блогер Эдвард Бил (настоящее имя Эдуард Биль).

По некоторым данным, 25-летний блогер уже дает показания следователям, по результатам медицинской проверки – алкоголя в его крови не обнаружено.

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