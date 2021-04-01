«Вы охотитесь на русских?»: Елизавета II подшутила над Россией

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Королева Великобритании, впервые принявшая участие в публичном мероприятии за последние 5 месяцев, явно была в хорошем настроении, так что даже подшутила над Россией. Вольности 94-летнего монарха подметила немецкая газета Bild.

Елизавета II, получившая недавно вторую дозу вакцины от коронавируса, пришла на богослужение в одном их храмов на юго-востоке страны даже без маски. Видимо, результаты анализа на антитела обрадовали королевских врачей. Предыдущие 5 месяцев Елизавета II пережидала вторую волну пандемии в Виндзорском замке за пределами Лондона.

На богослужение были приглашены также офицеры армии Ее величества и представители стран Британского содружества. После мессы королева подошла к одному из офицеров ВВС Австралии и поинтересовалась, «посылают ли самолеты, на которых он летает, охотиться на русских?»

Вояка взял под козырек:

- Так точно, мэм! Это нам очень нравится.

Остается надеяться, что, как утверждают журналисты, это была лишь шутка. Английский юмор, знаете ли.

Тут надо пояснить, что в британской прессе с подачи местного военного ведомства в последнее время активно муссируются слухи о российских самолетах, которые подбираются слишком близко к островам. И это все на фоне очередного похолодания в отношениях Москвы и Лондона. В новой оборонной концепции Великобритании наша страна даже названа главной угрозой. Дело дошло до решения увеличить ядерный арсенал Соединенного королевства.