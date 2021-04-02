Анекдоты: Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки квитанций на оплату коммунальных услуг?

Две блондинки переписываются в чате:
- Привет! Как выходные?
- Удались!
- Сама удались, дура!
* * *
Американский военный дрон, пролетев над нашим эсминцем, вернулся на свою базу с установленным Яндексом, «Госуслугами» и подпиской на «Бесогон ТВ».
* * *
- Я сейчас работаю в ресторане «Ханой».
- Кем, кем ты работаешь?!
* * *
Я тебе никогда не врала: преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила от ответа, притворялась, фантазировала, но врать - никогда!
* * *
- В селе у нас живет бабушка - 89 лет. Покупаю ей каждый день хлеб, молоко, чекушечку водки. Так она говорит: «Совсем одна останусь, как ты помрешь».
* * *
Hа аpену выходит силач, отжимает гиpи, штанги. Коpонный номеp: достает лимон и, сжимая его в кулаке, выдавливает в стакан соку на полстакана.
Ведущий:
- Кто может повтоpить?
Hа сцену взбиpается тщедушный мужичок хилого вида, беpет из pук силача выжатый лимон и не напpягаясь выжимает из него же в дpугой стакан соку до самых кpаев.
Все в востоpге, силач - в шоке.
Ведущий:
- Вы где pаботаете?
Мужичок:
- В налоговой инспекции…
* * *
- Прости, любимая, я не тот, кто тебе нужен.
- А кто мне нужен?
- Психотерапевт.
* * *
Переписка в интернете:
- Опишите свою внешность...
- Привыкнуть можно!
* * *
- Перестаньте мне тыкать!
- Но мы же уже выпили на брудершафт.
- Да! Но вилкой реально больно!!!
* * *
Врачу выгодно, когда вы болеете.
Юристу хорошо, когда вы попали в беду.
Полиция довольна, если вы оказались преступником.
Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.
И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.
* * *
Как ни крути, но самой большой социальной сетью уже много столетий остается канализационная…
* * *
Хозяйкам на заметку. Извиниться перед гостем, что в доме не убрано, гораздо легче, чем сделать уборку.
* * *
80% мужчин не знают, из-за чего злится жена.
Остальные 20% даже не знают, что жена злится.