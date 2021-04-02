Анекдоты: Кто-нибудь знает, как отписаться от рассылки квитанций на оплату коммунальных услуг?

Две блондинки переписываются в чате:

- Привет! Как выходные?

- Удались!

- Сама удались, дура!

* * *

Американский военный дрон, пролетев над нашим эсминцем, вернулся на свою базу с установленным Яндексом, «Госуслугами» и подпиской на «Бесогон ТВ».

* * *

- Я сейчас работаю в ресторане «Ханой».

- Кем, кем ты работаешь?!

* * *

Я тебе никогда не врала: преувеличивала, недоговаривала, лукавила, уходила от ответа, притворялась, фантазировала, но врать - никогда!

* * *

- В селе у нас живет бабушка - 89 лет. Покупаю ей каждый день хлеб, молоко, чекушечку водки. Так она говорит: «Совсем одна останусь, как ты помрешь».

* * *

Hа аpену выходит силач, отжимает гиpи, штанги. Коpонный номеp: достает лимон и, сжимая его в кулаке, выдавливает в стакан соку на полстакана.

Ведущий:

- Кто может повтоpить?

Hа сцену взбиpается тщедушный мужичок хилого вида, беpет из pук силача выжатый лимон и не напpягаясь выжимает из него же в дpугой стакан соку до самых кpаев.

Все в востоpге, силач - в шоке.

Ведущий:

- Вы где pаботаете?

Мужичок:

- В налоговой инспекции…

* * *

- Прости, любимая, я не тот, кто тебе нужен.

- А кто мне нужен?

- Психотерапевт.

* * *

Переписка в интернете:

- Опишите свою внешность...

- Привыкнуть можно!

* * *

- Перестаньте мне тыкать!

- Но мы же уже выпили на брудершафт.

- Да! Но вилкой реально больно!!!

* * *

Врачу выгодно, когда вы болеете.

Юристу хорошо, когда вы попали в беду.

Полиция довольна, если вы оказались преступником.

Автослесарь радуется, когда ваша машина сломалась.

И лишь вор желает вам беспечности и благополучия.

* * *

Как ни крути, но самой большой социальной сетью уже много столетий остается канализационная…

* * *

Хозяйкам на заметку. Извиниться перед гостем, что в доме не убрано, гораздо легче, чем сделать уборку.

* * *

80% мужчин не знают, из-за чего злится жена.

Остальные 20% даже не знают, что жена злится.