Вам не надо «Маскарада»?

Сцена из спектакля "Маскарад" в постановке Театра.doc Фото: Александра КУЧУК

- «Маскарад» - это же Лермонтов, - удивилась коллега. - Ты идёшь на классику?

Нет. Я шла на спектакль по пьесе Михаила Угарова «Маскарад маскарад». По мотивам Лермонтова.

«В спектакле используется ненормативная лексика», - предупредили меня. «Есть сцены насилия и сексуального характера».

А я в первом ряду. Что делать? Решила радоваться.

И началось! Что? Маскарад, маскарад!

Очень похожий на стриптиз.

В прямом смысле. Сбросив блестящие портки, предо мной предстал совершенно голый князь Звездич. Вообще без всего! В одной маске на носу.

Дальше был секс, очень похожий на секс. Потом ещё избиение резиновыми дубинками, очень похожее на избиение резиновыми дубинками.

«В спектакле есть сцены насилия и сексуального характера» - предупреждают зрителей перед началом. Фото: Александра КУЧУК

И даже изнасилование! Да-да, тоже резиновыми дубинками. А как кричали актеры!

Я на всякий случай закрывала глаза. Страшно же. Мне хотелось, чтобы Лермонтов сидел рядом, и можно было взять его за руку потной ладошкой. Но Михаил Юрьевича не было.

То есть был. Но без рук. Одна голова.

В спектакле были узнаваемые места. Мороженое было. Арбенин был. Браслет был. Нина была. Яд был. Ревность была и ошибка. Всякое, в общем, было.

Режиссер смелой постановки - Игорь Стам. Фото: Александра КУЧУК

Совет: не водите на спектакль школьников знакомиться с Лермонтовым. Боюсь, им понравится. Только экзамен потом завалят и такое сочинение напишут, мама не горюй!

Из театра я вышла с улыбкой. Сама не знаю, чему радовалась. Села в метро и от шока уехала в другую сторону.

Да, не боятся в Театре.doc экспериментов.

Вообще ничего не боятся. Режиссер Игорь Стам.

Расписание тут.