Анастасия Заворотнюк прокомментировала свое состояние Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Актриса Анастасия Заворотнюк сильно напугала поклонников своим диагнозом. В 2019 году врачи сообщили, что у звезды сериала "Моя прекрасная няня" обнаружена глиобластома. Долгое время артистка никак не комментировала свое состояние. Но по случаю грядущего 50-летия сделала исключение.

Анастасия Заворотнюк 3 апреля 2021 года отметит юбилей. В честь 50-летия она вышла на связь со своим давним другом Сергеем Майоровым. Они близки много лет. Программе "Однажды…" на телеканале НТВ Анастасия твердо заявила, что со здоровьем все в порядке. Знаменитость пообещала через год дать эксклюзивное интервью о творческих планах.

Напомним, тяжелую болезнь Анастасии Заворотнюк ее родственники подтвердили в 2019 году, не называя подробностей. Официальный диагноз актрисы был обнародован в середине мая 2020 года. Академик Александр Макаров сообщил, что у актрисы глиобластома. Третий муж актрисы Петр Чернышев готов на все, лишь бы его любимая женщина исцелилась. Благодаря выступлениям в ледовых шоу он зарабатывает деньги на лечение супруги. Не секрет, что и само лечение, и реабилитация онкобольных пациентов требует постоянных финансовых вливаний. Информации о том, в каком состоянии находится артистка сейчас, нет. Известно, что Заворотнюк перенесла две операции, пыталась лечить онкологию за границей, но в итоге семья решила, что в России будет лучше. Актриса прошла несколько курсов химиотерапии и реабилитацию. Близкие звезды все это время настаивали и настаивают на том, что артистка хочет сохранить свое право на личную жизнь. В августе 2020 года стало известно, что больную раком знаменитость начали лечить экспериментальной вакциной на основе иммунных клеток. Она изготовлена специально для нее. Родные звезды выбрали метод, предложенный врачами Санкт-Петербурга.