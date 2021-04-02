Вопрос дня: Какие приметы, в которые вы верите, у вас срабатывали в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:

- Вот я левша, и вот я споткнулась, встав с утра с левой ноги, и что? С одной стороны, в приметы я верю, для меня это психологическая разгрузка. Например, я загадала, что эта волна добежит до этого камня - и так я снимаю с себя ответственность и перекладываю ее на судьбу. Но с другой стороны, решения-то принимать все равно мне.

Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:

- Я попадаю на приметы и обычно стремлюсь делать наоборот. 13-е число - моя любимая дата. Если черная кошка дорогу перебежала, спокойно еду дальше. Бабу с пустым ведром сто лет не видел. Единственное, что срабатывает: когда я над чем-то работаю, то перед сном записываю черными чернилами на белой бумаге мысль, кладу у изголовья, утром просыпаюсь - готова строфа!

Александр РУНОВ, вице-президент Московской школы гипноза:

- Я проводил кучу экспериментов. Самый действенный - точку под коленкой разогревал сигаретой из черной полыни, после чего 20 дней организм отдыхает, а потом возвращает силу.

Вадим КОНЬКОВ, металлург:

- Сейчас с деньгами плохо. Но есть у меня примета: даже малые деньги надо тратить легко. Когда деньги уходят, они привлекают новые деньги. Проверено.

Владимир ВИНОКУР, юморист:

- О приметах особо не думаю: стараюсь жить, как мой отец завещал: делай добро и не жди ответа. Но есть одна примета для эстрады - не обижать тех, кто обижен жизнью: пожилых и недужных. Еще для меня счастливыми приметами стали встречи с двумя Юриями - с Гагариным в «Артеке» и с Никулиным в Цирке на Цветном бульваре.

Борис ПЯСИК, астролог:

- Мои сны нередко сбывались. Трагедия была, когда моя мама заболела. И узнал я об этом во сне - до того как ей поставили диагноз в больнице.

Максим КАЛАШНИКОВ, футуролог:

- Знаю две закономерности. Пришла беда - открывай ворота, то есть будь готов к борьбе и не падай духом. И вторая примета - если чего-то очень хочешь, ты этого добьешься. Мне судьба послала встречи с людьми, истории которых легли в основу некоторых моих книг.