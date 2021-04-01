«Почем золото для народа»: Зачем Минфин хочет вложить наши резервы в дешевеющий металл

С начала 2021 года золото только и делает что дешевеет. Фото: Мария ЛЕНЦ

Таков смысл поправок в Бюджетный кодекс, принятых в конце прошлого года. По ним у Минфина появилось право размещать нашу кубышку не только в ценных бумагах, но и в золоте. Правда, есть один нюанс. С начала года этот металл только и делает, что дешевеет. И эксперты не уверены, что в будущем золото будет дорожать. Не лишимся ли мы наших резервов из-за такой необдуманной политики финансовых властей? Давайте разбираться.

ЧТО ОЗНАЧАЮТ ПОПРАВКИ?

На самом деле каких-то серьезных изменений не произошло. Да, у Минфина расширились возможности для инвестирования наших резервов. Но не более того. Это не означает, что теперь все наши государственные сбережения быстренько переведут в золото. Перед тем как нажать кнопку «Купить», в Минфине будут все взвешивать и проверять.

- Мы ориентируемся на корзину, в которую размещает международные резервы Центробанк. Он часть денег держит в золоте, поэтому мы тоже не исключаем возможности использования такого же актива. Мне кажется, это вполне допустимо, - заявлял в середине марта глава Минфина Антон Силуанов.

Напомним, ЦБ в последние годы совершал следующий маневр. Постепенно избавлялся от гособлигаций США и покупал слитки. И кстати, неплохо заработал на этом. Если в 2015 - 2019 годах унция золота стоила от $1100 до $1400, то теперь цена превышает $1700. А доля главного драгоценного металла в резервах ЦБ приличная - 22%.

ПОЧЕМУ ЗОЛОТО СТАЛО ДЕШЕВЕТЬ?

Тем не менее, как и любой биржевой товар, золото может как расти, так и падать. В августе стоимость золота достигла рекордной цены - $2089 за тройскую унцию. Но во второй половине прошлого года начался обратный процесс. Золото стало дешеветь. Сейчас за унцию дают на 17% меньше - $1730. Объяснений этому может быть несколько.

Во-первых, биржевые спекуляции. Игроки рынка любят быстрые деньги. Поэтому им выгодно за несколько месяцев разогнать стоимость одного актива, а потом зафиксировать прибыль и переключиться на другие, пока еще недооцененные активы. К примеру, после золота резко дорожать стал биткоин.

Во-вторых, золото - страховка от кризиса. А поскольку кризис пока откладывается из-за массированной помощи экономикам со стороны развитых стран, то и у благородного металла нет стимулов для роста. Когда деньги льются рекой, инвесторы предпочитают идти в акции крупных и перспективных компаний. Там возможная прибыль выше.

В-третьих, из-за коронавируса спрос на золото в реальном секторе экономики - например, в ювелирной сфере - резко снизился. Зачем покупать новые украшения, если их некуда надеть?! А чем ниже спрос на товар, тем ниже и его цена.

ПРОГНОЗЫ ДО КОНЦА ГОДА

Эксперты в своих предсказаниях пока расходятся, причем сильно. Самые радикальные аналитики считают, что цена на золото будет падать и дальше. Мол, его время ушло. И теперь ему на смену приходит «цифровое золото» - биткоин. Более нейтральные уверены, что популярность металла хоть и снизилась, но ставить крест на нем не стоит. Хотя и заработать на нем не получится. Мол, будет стоять на одном месте. И наконец, третья категория аналитиков-оптимистов уверена, что небольшая просадка - не повод делать далеко идущие выводы. Мол, перспективы роста у золота хорошие.

- Рынки ориентируются на ожидаемый прогресс в области вакцинации и связанное с этим восстановление экономической активности. На этом фоне мы ожидаем дальнейшего снижения спроса на защитные активы в течение текущего года, - считает Карстен Менке, глава отдела исследований Next Generation группы Julius Baer.

- Помочь избежать негативного сценария золоту может актуализация нескольких факторов. Во-первых, восстановление экономик Индии и Китая. Это крупнейшие источники ювелирного спроса на металл. Во-вторых, появление новых значимых рисков в мировой экономике, что может увеличить инвестиционный спрос на золото, - считает Елена Кожухова, аналитик ИК «Велес Капитал».

- «Золотые жуки», видимо, совсем притаились. Прежний проверенный тезис, что желтый металл является страховкой против инфляции, сейчас не работает, - говорит Сергей Суверов, инвестиционный стратег УК «Арикапитал».

В компании «БКС-Экспресс» в начале года делали прогноз, что золото будет колебаться в диапазоне от $1650 до $1950 за унцию. А в «ВТБ Капитал» - что потенциал роста для золота довольно высокий. Один из доводов - резкий рост денежной массы (на 7% ежегодно в течение последних 10 лет и на 20% за последний год) в мире. Когда бумажных денег (в частности, долларов и евро) становится так много, остальные активы просто обязаны дорожать. Тем более что объем золота как древнейшей валюты в мире увеличивается гораздо медленнее - всего на 1,5% в год.

Красноярск. В одном из цехов предприятия Красцветмет по производству аффинированных драгоценных металлов и изделий из них. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ИТОГО

Правильно ли поступает Минфин?

В нынешней ситуации выход российского Минфина на золотой рынок вполне логичен. Если и покупать золото, то не на пике его стоимости, а когда оно подешевело почти на 20%. Да, предсказать, что будет с благородным металлом дальше, довольно сложно. Но искусство управления большими сбережениями (а в ФНБ сейчас лежит $182 млрд) заключается в том, чтобы держать их в разных финансовых активах и не подвергать слишком большому риску. Главное тут - не потерять. А золото свою защитную функцию пока выполняет.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что делать, если я сам хочу вложить деньги в золото?

Для частных инвесторов есть несколько основных способов. Начиная от консервативных (купить слиток или монету) и заканчивая продвинутыми (акции золотодобывающих компаний и паи фондов, инвестирующих в золото). Физические способы неудобны тем, что при покупке придется платить НДС (20%). При продаже он не вернется. И это съедает всю возможную прибыль от операции.

Проще и дешевле всего покупать золото через брокера. Для этого нужно открыть обычный брокерский счет в любом крупном банке. И купить либо акции золотодобывающих компаний, либо паи фондов. Комиссия составляет 0,1 - 0,2% от суммы сделки. Физически золото вы не получите, но сможете получить прибыль при росте котировок и продать его без лишних сложностей, буквально за несколько секунд.

А чтобы получить дополнительную выгоду, золото лучше покупать через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Тогда можно будет вернуть с вложенных денег подоходный налог - 13% от вложенной суммы. Тем не менее вкладывать все свободные деньги в золото не нужно. Как и любой биржевой актив, оно может как расти, так и падать в цене.