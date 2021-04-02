Почему застопорился Союз между Россией и Белоруссией

1997 год. Президенты Борис Ельцин и Александр Лукашенко по окончании торжественной части церемонии подписания Договора о Союзе России и Белоруссии. Фото: Александр Чумичев/ТАСС

25 лет назад был подписан «Договор о создании Сообщества Беларуси и России», ставший первым этапом создания Союзного государства.

2 апреля 1996 года Александром Лукашенко и Борисом Ельциным был подписан «Договор о создании Сообщества Беларуси и России», ставший первым этапом на тернистом пути интеграции России и Белоруссии в Союзное государство. Многие тогда воспринимали его, как начало воссоединения бывших союзных республик, многие из которых к середине 90-х вдруг поняли, что вместе-то жить было легче, жить было веселей. Хотя элитам, конечно, не хотелось делиться приобретенной вместе с суверенитетом властью. И они с тревогой поглядывали на славянский прецедент. К их облегчению, исторического объединения не произошло. И спустя уже четверть века большинство судьбоносных пунктов подписанного чуть позже «Договора о создании Союзного государства» так и не реализованы.

Что дала нашим странам попытка интеграции и кому она больше нужна? С этими вопросами я и отправился к белорусскому политологу Дмитрию Болкунцу.

Договор на фоне разрухи

- А вы вспомните то время, когда Лукашенко пришел к власти – в 1994 году. В России шла чеченская война, рейтинг Ельцина был на низком уровне, Россия рассыпалась. И в Белоруссии тоже была очень сложная экономическая обстановка. В 1995 году Лукашенко провел референдум, на котором большинство избирателей сообщили о своем желании интегрироваться и строить экономический союз с Россией. Он заручился мандатом доверия народа. И таким образом у него появился рычаг для того, чтобы налаживать отношения. Тогда граница с Россией была снята, таможня... А в 1996 году уже был первый этап запуска первого интеграционного проекта с Россией.

Политолог Дмитрий Болкунец. Фото: YouTube

- Кто все-таки выступал инициатором? Кому на тот момент интеграции хотелось больше?

- Я думаю, что это было обоюдное согласие. И Москва, и Минск были заинтересованы в этом. Для Ельцина было важно перед президентскими выборами показать, что он интегратор, а не разрушитель. Поэтому Россия отчасти тоже была благодарна и поддерживала Лукашенко. 2 апреля 1996 года было подписано первое соглашение.

- Договор о создании Сообщества.

- Это был самый первый крупный системный документ как раз накануне российских президентских выборов. А в 1997 году был следующий этап – создание Союза Белоруссии и России. Но тогда приключился казус. Соглашение подписали 2 апреля, а вот утверждение Устава перенесли конец мая. В нем была норма, пролоббированная коммунистами, по которой полномочия главы Союза России и Белоруссии выше, чем полномочия главы Российской Федерации. Они таким образом хотели Ельцина убрать. Два года Ельцин по ротации, как предполагалось, следующий – Лукашенко. Когда Ельцину об этом доложили, он пришел в негодование. А так как он документ уже завизировал, но торжественно еще не подписал, то отправил в Минск Ивана Рыбкина, чтобы он тихо-спокойно, без публичных криков документ забрал у Лукашенко. И Рыбкин в своих воспоминаниях сообщил, что потом он целые сутки приходил в себя после употребления большого количества спиртных напитков.

1999 год, беспорядки оппозиции в Минске после подписания документов Союзного государства России и Беларуси. Фото: Виктор Толочко (ИТАР-ТАСС)

- И в итоге все таки пришли к Соглашению о создании Союзного государства…

- Да, его ратифицировали уже в 2000-м. Документ предполагал появление некой конфедерации, но он не выполнен до сих пор. Лукашенко, как говорят, тогда мечтал в Кремль переехать. Думаю, это одна из причин, по которой он пошел на это соглашение. Если бы он не имел цели возглавить новое государство, то он не стал бы заморачиваться. Он смотрел на бессильного Ельцина и грезил новыми вершинами. А потом пришел Владимир Путин. И дорога в Кремль для Лукашенко закрылась. Поэтому этот договор и не был реализован.

Никто не хотел жертвовать суверенитетом

- Почему?

- Много причин. Предполагалось принятие конституционного акта. Этого не произошло. Валюта планировалась единая. Органы управления Союзного государства – либо президент, либо вице-президент, либо какое-то иное политбюро... Но не пришли к консенсусу, как это может работать. Учитывая, что масштаб государств слишком разный, паритета здесь быть не может. Если бы установили паритет 50 на 50, то Россия пожертвовала бы гораздо большим суверенитетом, чем Белоруссия. Москва на такое не пойдет. А в ином случае Белоруссия просто поглощается Россией в политической части. Поэтому и Минск на это не пошел. Хотя Лукашенко, как говорят, своему окружению постоянно твердил: «Ельцин уходит, я в Кремль переезжаю и всех с собой заберу». Он жил этим. А когда иллюзии рассеялись, Лукашенко перестал реализовывать этот документ. И вряд ли он будет реализован.

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Неужели и пользы никакой от него не было?

- Ну почему же! В 1996 году первичной была экономика. Рынок сбыта. Белоруссия – постсоветская страна, весь рынок был российский. И это помогло стране восстановить логистические цепочки, которые были налажены еще в советские годы. И во многом благодаря этому Союзному договору и тем преференциям, которые Белоруссия получила, долгие годы в республике сохранялся достаточно высокий жизненный уровень населения.

Белорусское экономическое чудо, о котором все пишут, оно тоже во многом базируется на тех преференциях, которые Белоруссия получала за счет участия в Союзном договоре. Дешевые цены на нефть и газ, рынок сбыта. Это все давало конкурентные преимущества. При этом Белоруссия особо ничего не отдавала взамен, даже на символическом уровне. Например, даже Крым, Абхазию и Южную Осетию до сих пор Белоруссия не признала. Но некоторые пункты Договора все же были выполнены.

- По большей части – социальные.

- Да. Это равноправие граждан России и Белоруссии, свобода трудоустройства, передвижения. Социальные гарантии, пенсионное обеспечение, образование. Это имеет большое значение для двусторонних отношений даже на бытовом уровне. Потому что в России работает, по официальным данным 2019 года, 700 тысяч белорусов. При этом нет визового контроля. Плюс многие россияне ездят свободно в Белоруссию, отдыхают. Кто-то переезжает в Белоруссию на постоянное место жительства, когда уходит на пенсию. Есть пункты, связанные с оборонкой, ядерный российский зонтик опять же защищает Белоруссию.

Союз надо переосмыслить

- Но Лукашенко не торопится создавать российскую авиабазу на своей территории.

- И не будет этого делать. При этом два военных объекта действуют, их пролонгировали еще на 25 лет. При этом белорусские военные могут использовать российские полигоны для своих учений. Да, есть огромное количество сложностей между двумя государствами – близкими соседями. Но в целом стратегический вектор на укрепление и развитие отношений, бесспорно, сохраняется. То же самое касается информационного пространства, где есть российское вещание в Белоруссии, но есть и сложности с доступом российских медиа на белорусский рынок. И «Комсомолка» прекрасно знает, что в Минске иногда станок печатный «ломается», если газета что-то не то напишет.

Владимир Путин смотрит на Александра Лукашенко во время заявления для прессы по итогам заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

- С августа прошлого года никак не починят.

- Это полная глупость, самодурство. А в целом интеграционный проект Союзного государства положил основу, базу для развития Евразийского экономического союза. Планировалось, что Украина туда войдет, она была важным элементом кооперационной цепочки. Но Киев пошел путем самоуничтожения. Деиндустриализация достигла катастрофических масштабов. Украина стала аграрной страной. Если бы Украина выбрала участие в Евразийском экономическом проекте, она бы получила гораздо больше. И в то же время это позволило бы в перспективе вместе с Россией и Белоруссией спокойно, без потерь и потрясений, вступать в Европу.

- Насколько идея Союзного государства сейчас востребована у самих белорусов?

- После августа 2020 года позитивные настроения по участию в Союзном государстве сильно упали. Многие не знают, что это такое. И при этом даже в оппозиционной среде мало кто не ставит радикально вопрос о выходе из Союзного государства. Все понимают важность экономических связей с Россией. В то же время суверенитет сегодня - базовая ценность для всех политических сил в Белоруссии. Но при этом кто-то хочет в Европу, кто-то в Россию активно двигаться. Мне кажется, Союзный договор со временем нужно будет как-то переосмыслить. Возможно, перезапустить его. А часть функций уже плавно перешла в Евразийскую экономическую комиссию. Свобода передвижения товаров, услуг, рабочей силы, капиталов.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему не получилось?

- Белоруссия в гораздо большей степени авторитарная страна. Такие, как правило, не идут на интеграционные проекты. Это очень редкие случаи. Это одна из причин. Вторая – отсутствие четкой стратегии и понимания, куда двигаться, до какой точки можно дойти, где барьеры, дальше которых нельзя переходить.

Еще одна причина – отсутствие в Белоруссии нескольких центров принятия решений. Концентрация власти в руках одного человека приводила к тому, что все решения принимает он. Если бы Россия и Белоруссия разговаривали на уровне сильного гражданского общества, был бы какой-то более ощутимый успех. Но для России эта возможность в Белоруссии закрыта. В отличие от западных НКО. Это тоже одна из причин политического кризиса в Белоруссии и отсутствия там российской повестки.

КОНКРЕТНО

Что планировалось в Союзном государстве

- Свой герб, флаг, гимн и другие атрибуты государственности. Их нет.

- Единая денежная единица. Ее нет.

- Высший государственный совет. Функционирует на уровне глав государств и правительств.

- Единый парламент, в который могут избираться граждане Союзного государства. Закона о выборах депутатов нет, функцию парламента сейчас выполняет Парламентское собрание Союзного государства.

- Единый Совет министров. Сейчас существует только прообраз, который собирается нерегулярно.

- Суд Союзного государства. Имеет очень узкий набор полномочий и функций.

- Введение единого образца документов, удостоверяющих личность гражданина Союзного государства. Его нет.

- Единая политика в области ценообразования, включая вопросы регулирования цен и тарифов. Ее нет.

- Общая Счетная палата. Ее нет.

- Унификация законодательства. Не проведена.