Находившегося в розыске итальянского мафиози поймали после его появления в соцсетях

Mафиози вел тихую жизнь в курортном городе Бока-Чика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В разогретой солнцем Доминикане 53-летний Марк Ферен Клод Биар, отойдя от темных делишек, сменил сферу деятельности.

В родной Италии Биар состоял в клане Каччола, входящем в структуру ндрангеты - одной из самых могущественных преступных группировок Аппенинского полуострова. Мафиози промышлял наркоторговлей. В 2014 году прокуратура Италии распорядилась арестовать его за незаконный оборот наркотиков в Нидерландах.

Сбежав в тот же год от преследования итальянских властей и полиции в Доминиканскую республику, на туристический курорт Бока-Чика, мужчина зарегистрировался в YouTube. Вместе с женой он начал делиться со своими подписчиками секретами итальянской национальной кухни, передает Le Point.

Бывший мафиози рассказывал, сколько времени надо варить пасту, какой толщины должно быть тесто для пиццы и с каким мясом готовить лазанью.

На его блог было подписано несколько тысяч человек. Биар настолько погрузился в свое новое и любимое хобби, что совершенно забыл о мерах предосторожности. На видео он скрывал свое лицо, но не прятал татуировки, которые делали всем членам мафии.

По характерным нательным рисункам Биара узнали сотрудники Интерпола, которые разыскивали участников ндрангеты уже несколько лет. Бывшего мафиози, а ныне блогера-кулинара экстрадировали в Италию.

Биар стал 350-ым фигурантом уголовного дела и уже сидит на скамье подсудимых.