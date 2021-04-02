Школьники Великобритании массово жалуются на домогательства и сексуальное насилие

На сегодняшний день на ее сайте собрано более 13 тысяч свидетельств сексуальных преступлений, большинство из которых связаны с учебными заведениями Фото: REUTERS

Выпускница Университетского колледжа Лондона, 22-летняя Сома Сара создала ресурс Everyones Invited, на страницах которого все, испытавшие сексуальное насилие или подвергшиеся домогательствам, могут анонимно рассказать свою историю.

За короткое время на сайте появилось огромное множество свидетельств, и большинство из них связаны с британскими школами, передает BBC.

Сама основательница ресурса живет сейчас во Франции, но хорошо помнит домогательства, через которые ей пришлось пройти во время учебы.

Изначально она делилась присланными ей историями в Instagram, но вскоре формат соцсети оказался недостаточен – девушка получала слишком много писем от тех, кому пришлось столкнуться с неприемлемым поведением окружающих.

На сегодняшний день на ее сайте собрано более 13 тысяч свидетельств сексуальных преступлений, большинство из которых связаны с учебными заведениями, а в сообществе насчитывается свыше 40,5 тысяч участников.

Случаи домогательств и сексуального насилия имеют место в самых престижных британских учебных заведениях. Например, одна из девушек рассказала, что ей пришлось бросить учебу в школе Фулхэм, стоимость годичного обучения в которой составляет порядка 22 тысяч фунтов (примерно 2,3 миллиона рублей).

В одном из интервью создательница Everyones Invited рассказала, что культура насилия в британских школах – явление повсеместное:

– Лондон, в котором мы с друзьями выросли, отличался повсеместной культурой насилия. Женоненавистничество и сексизм были в основе этой культуры - неумолимой, безжалостной среды, где каждый становился соучастником процветающего насилия.

Об этом же свидетельствует и исследование, проведенное несколькими годами ранее. Согласно ему, 37% девочек, учившихся в смешанных школах, становились жертвами домогательств, а сексизм и гендерные стереотипы в Британии являются отличительной чертой школьной культуры.

Проблему признали и в правительстве страны – на днях было объявлено о запуске горячей линии для жертв домогательств, а также прозвучали обещания запустить пересмотр системы защиты школьников от сексуальных преступлений.

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