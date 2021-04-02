Мумии фараонов впервые появятся на улицах Каира

Священные реликвии прошлых цивилизаций перевезут на специальных автомобилях, оформленных в виде черно-золотых колесниц Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По центральным улицам Каира 3 апреля впервые пройдет парад мумий.

Это событие власти Египта приурочили к открытию Национального музея египетской цивилизации. 22 мумии фараонов «переедут» из Египетского музея на площади Тахрир в новый музейный центр, передает Le Point.

- Священные реликвии прошлых цивилизаций перевезут на специальных автомобилях, оформленных в виде черно-золотых колесниц, - рассказала профессор египтологии Американского университета Каира, специалист по мумификации Салима Икрам.

Зрители смогут увидеть мумии Рамзеса II, Тутмоса III, Сети I, королевы Хатшепсут и королевы Мерит Амон, жены фараона Аменхотепа I и знаменитые сокровища короля Тутанхамона.

- Обнаруженная в 1922 году гробница Тутанхамона, скрывала не только мумию правителя, но и роскошные предметы из золота, алебастра и слоновой кости, - говорит египетский египтолог Захи Хавасс. – Увидеть их может не каждый. Вот мы и решили, что парад – хорошая возможность рассказать о находках всему миру.

Процессия рассчитана на 40 минут. Сопровождать мумии будет кортеж полицейских.

- Заверяем, что парад тщательно продуман с точки зрения безопасности и сохранности мумий, - уверяет директор реставрации Национального музея египетской цивилизации Манал аль-Ганнам. - При транспортировке учитывается все: температура, влажность и освещение. Мумия помещается в капсулу с азотом, что является для нее безвредным. К параду у нас все готово.

Наблюдать за парадом сможет любой желающий. Мероприятие покажут по практически всем мировым телеканалам, а онлайн-трансляция будет доступна на сайте египетского министерства туризма.