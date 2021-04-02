Москва номинирована на пять наград «туристического Оскара»

Москва номинирована как лучшее туристическое направление Европы Фото: Евгения ГУСЕВА

Москва вновь участвует в международной премии World Travel Awards. Она также известна как «туристический Оскар». Столица России представлена в пяти номинациях.

— Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И как действующий обладатель главного приза российская столица вновь будет принимать гранд-финал — итоговую церемонию награждения, — цитирует заммэра Наталью Сергунину портал mos.ru.

Москва номинирована как лучшее туристическое направление Европы, направление фестивального и событийного туризма, для изучения культурного наследия, направление в сфере делового туризма, направление для сити-брейка (короткого путешествия).

Кроме того, за победу в номинации «Лучшая государственная городская туристская организация в Европе» поборется столичный Комитет по туризму. Церемония награждения победителей европейского этапа премии пройдет в Уфе 15 сентября. Гранд-финал состоится в Москве в конце 2021 года.

Премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно ее вручают более чем в 100 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

КСТАТИ

Проголосовать за Москву можно на официальном сайте премии. Голосование длится до 14 иююля. Чтобы отдать свой голос за столицу, нужно пройти короткую регистрацию на странице проекта с помощью электронной почты.