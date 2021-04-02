«Выехал на встречную полосу, уходя от столкновения»: блогер Эдвард Бил частично признал вину в ДТП в Москве

Внедорожник, которым управлял блогер-лихач, на приличной скорости выехал на встречку и лоб в лоб протаранил «Фольсваген». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

По факту резонансного ДТП на Новинском бульваре с участием пяти автомобилей возбуждено уголовное дело. Главный подозреваемый - блогер Эдвард Бил, который бы за рулем «Ауди». В день ДТП, в четверг, 1 апреля, он был задержан на 48 часов.

Напомним, внедорожник, которым управлял блогер-лихач, на приличной скорости выехал на встречку и лоб в лоб протаранил «Фольсваген». В последний врезались еще три машины, которые двигались попутно. Зажатой в покорёженном «Фольксвагене» оказалась 40-летняя Мария Артемова. Женщина до сих пор в крайне тяжелом состоянии. У нее закрытая черепно-мозговая травма и переломы тазовых костей. Свою вину блогер признал, но лишь частично. Об этом «КП» рассказал его адвокат Сергей Жорин.

- Он не отрицает, что находился за рулем автомобиля. Однако ДТП он совершил, уходя от столкновения с другим автомобилем, - прокомментировал Сергей Жорин. – Чтобы разобраться во всех обстоятельствах случившегося, потребуется детально изучить записи с камер видеонаблюдения, провести ряд экспертиз.

Напомним, очевидцы ранее сообщили о внедорожнике «Мицубиси», который подрезал машину блогера за несколько секунд до столкновения. Водитель прекрасно видел к чему это привело, однако покинул место ДТП.

Сам Эдвард от медицинской помощи отказался. Однако сейчас в ИВС он жалуется на боли в спине.

- Он действительно плохо себя чувствует. Но сейчас больше думает о состоянии пострадавшей женщины. Ей будет оказана вся необходимая финансовая помощь, - добавил Сергей Жорин.

Обвинение Эдварду Билу пока не предъявлено. Как удалось выяснить «КП», следствие пока не определилось со своими требованиями о мере пресечения. Свою роль тут может сыграть плохая репутация блогера-водителя. По данным Дептранса, у него более пятисот непогашенных штрафов за нарушение ПДД. Напомним, сразу после аварии Эдвард Бил прошел медицинскую экспертизу.

- Алкоголь и наркотики в его крови не были обнаружены, - пояснил Сергей Жорин.

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