Умер инженер, разработавший счётчик излучения для ликвидаторов на Чернобыльской АЭС

Юрий Варакин (слева) - автор счетчика излучения для ликвидаторов на Чернобыльской АЭС. Фото: fmbafmbc.ru

Несколько дней назад в Москве скончался инженер лаборатории радиометрических спектрометрических исследований человека и окружающей среды Юрий Вакарин. Тело мужчины обнаружили в его квартире на северо-западе столице. Ему был 91 год.

— Поступило сообщение о смерти 91-летнего гражданина. Предварительная причина - сердечно-сосудистая недостаточность. — сообщил источник kp.ru

Юрий Анатольевич Вакарин всю жизнь посвятил изучению радиации, проще говоря, его работа была основана на методах измерения активности источников излучения и его силы. После аварии на Чернобыльской АЭС Вакарин принимал активное участие в ликвидации её последствий. Инженер участвовал в разработке так называемых "портативных установок СИЧ" — Счетчика Излучений Человека. Он стал одним из методов измерения внутреннего облучения человека, столкнувшегося с радиацией. Приборы, которыми измеряют мощность внешнего ионизирующего излучения, многим знакомы, это различные дозиметры или радиометры. А СИЧ был необходим для определения активности гамма–излучающих радионуклидов, находящихся в теле человека или в отдельных его органах.

Юрий Анатольевич поставлял эти установки в Чернобыль и измерял содержание радионуклидов у населения зоны загрязнения. За свой вклад он бы награждён Орденом Мужества.

За время своей работы Вакарин приложил руку к созданию нескольких поколений таких счётчиков, более 30 лет они используются на различных производствах, связанных с риском облучения.