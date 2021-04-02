Александра Трусова во время показательных выступлений на ЧМ-2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После чемпионата мира по фигурному катанию 2021 возникло немало слухов о том, что Саша Трусова на фоне своего третьего места на турнире может вернуться к Этери Тутберидзе. Однако же эту информация никак не подтверждалась. Тем более - сама фигуристка говорила, что останется при академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и дальше. В воздухе повис вопрос - так вернется ли Александра Трусова к Этери Тутберидзе, или же будет дальше в "Ангелах Плющенко"?

И вот, кажется в этом бесконечном споре была поставлена точка. Сама Этери Георгиевна Тутберидзе сказала, что речи не может быть ни о каком возвращении Саши:

На ЧМ-2021 российская команда выиграла три первых места в женском катании. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Серьезно, какой можно дать комментарий по поводу возвращения? Кто сказал по поводу возвращения? Нет, ничего я не подтверждаю, - сказала Этери Тутберидзе в интервью "Пятому каналу".

Напомним, ранее супруга Евгения Плющенко Яна Рудковская в интервью KP.RU: "Трусову никто не крал, она не вещь!". Таков был ответ на высказывания директора школы "Самбо-70" Рината Лайшева. Туда входит как раз "Хрустальный", где ранее тренировалась Трусова. Она ушла в академию к Плющенко, напомним, весной 2020 года.