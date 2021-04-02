в Яндекс.Видео будут напоминать о необходимости пристегиваться ремнем безопасности Фото: Shutterstock

Яндекс Go и Департамент транспорта Москвы запустили совместную кампанию о безопасности на дорогах, и теперь начнут предупреждать интернет-пользователей о присутствии в фильмах сцен поездок без ремней безопасности.

Перед просмотром некоторых сюжетов в Яндекс.Видео зрители могут увидеть напоминание о необходимости пристегиваться как на передних, так и на задних местах в машине.

Яндекс. Видео начнет предупреждать зрителей о сценах с непристегнутыми ремнями безопасности

Как сообщают Яндекс Go и Дептранс Москвы, при проверке 2 тысяч самых популярных кинокартин выяснилось, что в 70 процентов из них присутствуют сцены, где герои не пристегнуты во время поездки. Среди этих фильмов такая классика, как «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Покровские ворота», «Мэри Поппинс, до свидания», а также современные бестселлеры – «Ла-Ла Ленд», «Драйв» и «Ночной Дозор». Перед началом каждого из таких фильмов будет показано предупреждение о необходимости пристегиваться ремнем безопасности.

Согласно статистике, в 50 процентах аварий ремень безопасности снижает риск летального исхода для тех, кто едет на передних сидениях, и на 75 процентах случаях спасает жизнь тех, кто сидит сзади.

Раннее Яндекс совместно с Фондом «Движение без опасности» провел исследование, которые показало, что около 63 процентов пассажиров никогда не пристегиваются на заднем сидении ремнем безопасности. При этом исследование Governors Highway Safety Association говорит о том, что использование ремней безопасности могло бы вдвое сократить число пострадавших во время аварий.