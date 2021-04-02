Как Росгвардия защитит интересы России в Арктике: фоторепортаж с масштабных учений

На днях на учения в Арктику прилетел директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Пока мы жадно ловим первые лучи весеннего солнышка, спецназ Росгвардии уже месяц принимает участие в масштабных стратегических учениях "Действия подразделений специального назначения войск Национальной гвардии РФ в Арктической зоне при осложнении обстановки в мирное время".

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

- Росгвардия будет наращивать усилия по обеспечению безопасности стратегических районов Арктики, Крымского полуострова и Дальнего Востока. Перед войсками национальной гвардии стоят масштабные государственные задачи: требуется совершенствовать формы и методы противодействия терроризму и укреплять уровень профилактического влияния в сфере оборота оружия, - заявил в своем поздравлении войскам в День войск Национальной гвардии (27 марта) глава Росгвардии Виктор Золотов.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Как стало известно "КП", первые штурмовые группы спецназа Росгвардии отправились на арктические учения еще 2 марта. В Арктике подразделения отрабатывали защиту различных объектов от террористов, парашютное десантирование, ориентирование, доврачебную помощь, тестировали новейшие образцы беспилотной техники, снаряжения, экипировки, одежды в арктических условиях. Учились воевать как на суше, так и под водой, выдерживать перегрузки на марше.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Условия тут суровые: 2 апреля градусники показывали минус 29, но при десантировании они ощущались, как все минус 50 градусов. Адаптироваться бойцам Росгвардии в таких условиях помогают инструктора из Российского университета спецназа, который базируется в Чеченской республике.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

На днях на учения в Арктику прилетел директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов. Сегодня в морском порту Дудинка он лично наблюдал за тренировкой подразделений СОБР и войскового спецназа по отработке совместных действий при нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна.

- В соответствии с замыслом тренировки преступная группа, проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. Объектом посягательств злоумышленников стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили заложников из числа судовой команды. Но их преступным замыслам помешал спецназ: поставленную задачу по освобождению заложников и нейтрализации преступников участники специальной операции выполнили в полном объеме, - рассказал легенду учений официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

В штурме захваченного судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа "Витязь", СОБРа "Рысь" ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска и Чеченской Республики, а также отряды войскового спецназа.

Грибакин отметил, что учения в Арктике позволяют испытать не только технику, но и личный состав, наладить тесное взаимодействие между различными силовыми специальными подразделениями.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу спецназа Росгвардии и вручил участникам учения ведомственные награды. Кроме того, к награждению медалями "За содействие" и почетными грамотами директора Росгвардии представлены представители администрации заполярного филиала ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и капитаны трех судов Мурманского транспортного филиала этой компании.

Учение Росгвардии в Арктике будет проходить до 8 апреля. Спецназовцам предстоит преодолеть почти 2 тысячи километров на снегоходах и багги в аэропорт Диксон с целью отработки действий по ликвидации террористической угрозы на удаленном объекте гражданской авиации.

Фото предоставлено пресс-службой Росгвардии

СПРАВКА "КП"

Напомним, 1 декабря 2018 года в силу вступила схема разделения движения судов в Беринговом море и Беринговом проливе, утвержденная Международной морской организацией (ИМО). Эта схема стала особо важна сегодня, когда в арктических границах Европы, Азии и Америки располагаются 16 стран, большая часть которых имеет друг к другу территориальные претензии, а в мире складывается сложная международная обстановка из-за режима санкций США и Европейского союза против России и Китая. По прогнозам военных экспертов, напряженность в этом регионе из-за сокращения площади льдов будет только нарастать. К 2050 году льды Арктики станут на 30 процентов тоньше, а их объем уменьшится на 15–40 процентов, а геополитическое противостояние будет подогревать интерес к этой ничьей земле.

Росгвардия уделяет повышенное внимание вопросам укрепления защищенности инфраструктурных объектов в северных регионах, в том числе в рамках реализации мероприятий Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Арктика находится в сфере особого внимания Росгвардии с первых дней создания ведомства. В настоящее время в регионах Крайнего Севера войсками национальной гвардии России обеспечивается защита 3 объектов атомной энергетики, 7 судов с ядерными установками, включая первую плавучую атомную станцию в Певеке, а также 9 морских портов Северного морского пути, в которые разрешен заход судам атомного флота. Отметим, что только в прошлом году в Арктической зоне на охраняемых подразделениями Росгвардии важных государственных объектах задержано более 700 нарушителей пропускного режима.

Кстати, подобное учение не первое: в 2018 году на территории Мурманской области в рамках тактико-специального учения "Арктика-2018", войсками национальной гвардии был успешно отработан ряд служебно-боевых задач во взаимодействии с пограничными органами ФСБ России и Министерством обороны России, в том числе в ходе десантирования в районе Земли Франца-Иосифа.