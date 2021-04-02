Адвокат семьи Легкоступовых прокомментировал экспертизу, назвавшую певицу хроническим алкоголиком: «Перестарались»

Уже больше полугода тянется проверка по факту смерти известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Уже больше полугода тянется проверка по факту смерти известной эстрадной певицы Валентины Легкоступовой.

Напомним, ее не стало в августе прошлого года. Исполнительнице хита «Ягода-малина» было 54 года. По роковому совпадению артистка умерла на 40-й день после свадьбы с яхтсменом Юрием Фирсовым. Вместе с супругом они злоупотребляли спиртным и оба попал в наркологическую клинику. Именно там Валентина Легкоступова впала в кому, а позже умерла в реанимации одной из столичных клиник. До последних дней причина смерти оставалась неустановленной. Известно было лишь о черепно-мозговой травме, которую по версии следствия, артистка получила в результате падения в ванной комнате своей квартиры.

Детали должна была раскрыть комплексная судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты обнародовали на днях.

«Смерть наступила от полиорганной недостаточности, вызванной хроническими заболеваниями на фоне многолетнего злоупотребления алкоголем, и травмы головы»: говорится в документе. То есть усугубить травму могло общее состояние здоровья артистки, по мнению экспертов, подорванное именно хроническим алкоголизмом. Но с такими выводами адвокат семьи Легкоступовой явно не согласен.

- Тут надо понимать с чего вдруг вообще назначили эту экспертизу. Поводом стали обвинения Юрия Фирсова в адрес врачей, которые, по его мнению, недостаточно хорошо оказали Валентине Легкоступовой медицинскую помощь. Если помните, он уверял что они чуть ли не били ее головой о ступеньки, когда несли по лестнице на носилках. Так вот исследование должно было оценить качество медицинских услуг. По заключению - ошибочных действий врачей специалисты не нашли, - прокомментировал «КП» Сергей Жорин. – Что касается выводов про многолетнее злоупотребление спиртным, тут эксперты явно перестарались.

Сейчас адвокат готовит свои возражения на экспертизу.

- Мы будем настаивать на повторном проведении экспертизы. Безусловно речь не идет о хроническом злоупотреблении. Мы уже направили запрос в Администрацию Ялты, где работала Валентина Легкоступова. Она регулярно проходила медицинские осмотры, никогда не стола на учете в наркодиспансере. Кроме того, есть свидетели, которые готовы подтвердить, что она не употребляла спиртное даже на собственной свадьбе, - добавил Сергей Жорин.

Тем временем дети Валентины Легкоступовой уверены, что спаивал их маму именно ее третий муж Юрий Фирсов. Последний, кстати, продолжает жить в квартире певицы, несмотря на то что имеет право только на ¼ часть квартиры.

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