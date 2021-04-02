Дмитрий Мезенцев поздравил читателей и слушателей «Комсомолки» с днем единения России и Белоруссии

Дмитрий Мезенцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Дмитрий Федорович, с Днём единения вас!

- Ну, и всех читателей «Комсомольской правды», которые привыкли к вашему изданию на протяжении многих-многих лет в России, в Белоруссии... Ну, и слушателей также. Мы, конечно, с удовольствием поздравляем - вместе с вами, вместе с тысячами и тысячами людей, для кого близки братские отношения Белоруссии и России, - с этим праздником, Днем единения, который отмечается в 25-й раз.

- Я еще пока не видел приветствия нашим гражданам и поздравления президента Белоруссии, но Владимир Путин уже такую телеграмму отправил Александру Лукашенко. Здесь говорится о том, что «четверть века назад был подписан Договор об образовании сообщества России и Белоруссии, ставший первым значительным шагом по пути интеграционного взаимодействия наших стран». И хорошие такие слова, обнадеживающие. Скажите, что бы вы хотели пожелать нашему Союзу?

- В том обращении, о котором вы сказали, Владимир Владимирович Путин обозначает совершенно особые отношения с братским народом, с братской страной.

Когда мы слышим слово «Беларусь», перед нами мысленно всегда предстают картины (те, кто бывал в Белоруссии, это видел) удивительно ухоженной, ладной земли, где живет самобытный, работоспособный народ.

А для белорусов (убежден в этом) в памяти встают встречи с россиянами, тысячи, а может быть, и миллионы встреч - на протяжении столетий. И - рассказы старших, ветеранов - о тех поколениях, которые раньше выстраивали отношения, о том, как добывалась Великая Победа 1945-го и как дорого далось освобождение белорусской земли.

И в постсоветский период обретаются новые уникальные связи. И очень важно, чтобы то поколение, которое выросло уже в постсоветский период, чтобы оно выстраивало такие же отношения со своими сверстниками (белорусы с россиянами, россияне с белорусами). Чтобы и через 20 лет, и через 30, когда эти молодые люди будут в силе, на ключевых должностях, на ключевых позициях в наших странах, - ни у кого не было никаких сомнений, чтобы отношения эти оставались такими же прочными, как вчера и сегодня, устремленными в будущее. Это очень важно, об этом надо уметь говорить, не навязывать, не заставлять, а приглашать к такому разговору.

- Ваш кабинет, как Госсекретаря Союза России и Белоруссии, будет в Москве, как я понимаю.

- Кабинеты наши - сейчас, вчера, позавчера, сегодня и завтра, - и в Минске и в Москве.

- У вас два кабинета?

- Равноправные офисы. Но это не мои кабинеты, это место работы сотрудников Постоянного комитета (Союзного государства. - А.Г.), очень профессионального, очень грамотного коллектива, который составляют как граждане Белоруссии, так и граждане России.

- Что вы возьмете в свой московский кабинет из минского кабинета?

- Я уже взял.

- А что именно?

- Замечательного бронзового зубра на подставке из мореного дуба. И подставке, наверное, лет 200.

- И кто это вам подарил?

- Один из губернаторов…

- И как сегодняшний праздник отмечаете?

- Ну, мы отмечаем 25-летие в совершенно деловом ключе, очень динамично. Проходит три «круглых стола» на площадке «РИА Новости», ваших коллег, под эгидой МИА «Россия сегодня».

Один «круглый стол» посвящен экономическому взаимодействию, экономической интеграции. Другой - сближению подходов по учету лучших законодательных практик по возможному объединению усилий, по учету наиболее успешной деятельности нормативной законодательной базы, а также - обороне и безопасности, вопросам защиты единого пространства Союзного государства.

И, конечно, мы говорим (и будем сегодня говорить) о взаимодействии в сфере образования, о молодежных программах, о волонтерстве.

И, понятно, мы не имели права не поднять тему о нравственном долге всех поколений, живущих сегодня, - прежде всего, молодых, помнить и чтить подвиг солдат Великой Отечественной. Иначе не может быть.

- Вы говорили, что поднимете темы. А тост провозгласите? И будет ли банкет?

- Сегодня у нас нет приема, но чашки чая сдвинем обязательно.

- Спасибо вам огромное. С праздником еще раз.

- Спасибо. Всего самого доброго.

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