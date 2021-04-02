Одноклассники запустили продажу благотворительных товаров «Антон тут рядом» ко дню осведомленности об аутизме

Одноклассники стала участником информационной кампании Mail.ru Group ко всемирному дню осведомленности об аутизме Фото: Shutterstock

Социальная сеть Одноклассники стала участником информационной кампании Mail.ru Group ко всемирному дню осведомленности об аутизме. В совместном маркетплейсе ОК и AliExpress Россия появились благотворительные товары – от фонда системной поддержки людей с аутизмом «Антон тут рядом». А в официальном блоге ОК запустился интерактивный тест «Цитаты великих людей», который поможет в борьбе со стереотипами в отношении аутизма.

На главной странице маркетплейса со 2 по 5 апреля будет доступна специальная секция с товарами фонда. На витрине можно будет выбрать товары и перейти в полный каталог в официальной группе «Антон тут рядом» в ОК. Купить товары можно, перейдя из карточки товара в ОК на сайт фонда.

Средства от продажи товаров будут направлены на развитие программ Центра социальной абилитации, обучения и творчества для взрослых людей с аутизмом «Антон тут рядом». Пользователи смогут приобрести брендированные предметы посуды, шопперы, кружки и разные принадлежности для дома.

Также ко Дню информирования об аутизме в блоге ОК insideok.ru можно пройти интерактивный тест «Цитаты великих людей», в поддержку борьбы с дискриминацией людей с РАС. В нем пользователи смогут определить, чьему авторству принадлежат разные высказывания – студентам фонда или современному писателю.

В тесте представлены афористичные фразы студентов фонда «Антон тут рядом», учеников писательской школы «Глагол» и авторов литературного журнала «НЕЗНАНИЕ». Тест напомнит о том, что в искусстве не может быть разделения, и каждый художник смотрит на этот мир через свою уникальную призму.

Одноклассники ежегодно поддерживают и инициируют социальные проекты для борьбы со стереотипами в обществе. Осенью 2020 года ОК и Центр «Антон тут рядом» запустили просветительский проект «Время думать об искусстве», который привлекает внимание общества к людям с расстройствами аутистического спектра (РАС) через живопись. В создании визуальной составляющей проекта участвовали студенты Центра, взрослые люди с аутизмом, которые нарисовали репродукции известных картин Русского музея. Летом того же года ОК поддерживали проект видеопроект «Книжки вверх ногами» – серию публикаций о детях с синдромом Дауна, которые читают отрывки из любимых книг и задают вопросы о прочитанном известным людям.