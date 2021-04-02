Кирилл Капризов - это к деньгам. Как новый русский покоряет НХЛ

Болельщики и журналисты требуют отдать Капризову «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку сезона Фото: REUTERS

Кирилл Капризов опять поставил на уши Миннесоту. Минувшей ночью российский хоккеист забросил шайбу в ворота «Вегаса», отдал голевую передачу, и теперь в дебютный сезона на его счету уже 30 очков (13+17) по системе «гол+пас». За последние десять лет в НХЛ так же круто начинали всего семеро игроков. И уже сейчас болельщики и журналисты требуют отдать Капризову «Колдер Трофи» - приз лучшему новичку сезона.

«КОЛДЕР ТРОФИ» - ПРОПУСК В МИР ЛЕГЕНД

До Капризова «Колдер Трофи» из россиян доставался таким звездам, как Евгений Малкин, Александр Овечкин и Павел Буре. Вписать свое имя рядом с легендами – это уже попасть в хорошую историю. И 23-летний Кирилл близок к этому. Не так давно журналисты в США провели негласный предварительный опрос, кому должен в 2021 году достаться приз лучшего новичка. Капризов в нем победил с громадным отрывом.

Было бы странно, если бы голосование закончилось иначе. Кирилл в свой первый сезон в НХЛ – король «Миннесоты». Он забивает красивые голы и отдает умопомрачительные передачи. Серая невзрачная команда с приходом Капризова стала мечтать о больших победах. Фанаты «дикарей» без ума от Кирилла, а партнеры одевают футболки с его портретом.

ПРОЗВИЩЕ КАПРИЗОВА - «ДОЛЛАРОВЫЙ КИРИЛЛ»

Да-да, с футболками - это не выдумка. Действительно игроки «Миннесоты» напечатали майки с изображением Капризова в черных очках, напялили их на себя и так встречали русского партнера в раздевалке. Подпись на ней гласила «Dollar Dollar Bill Kirill». Именно так на английском звучит прозвище «Долларовый Кирилл», которого наградили Капризова в «Миннесоте». Но не надо тут искать обидного подтекста. Так русского снайпера назвали не из-за любви к долларам, а намекая, что «Капризов – это к деньгам».

У русского нападающего в клубе есть еще одно прозвище: Kirill the Thrill, то есть зарифмованный на английском Азартный Кирилл.

Кирилл Капризов опять поставил на уши Миннесоту Фото: REUTERS

ОТКАЗАЛСЯ ОТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НАНЯТЬ ЕМУ КОМПАНЬОНА

Даже если Капризову не очень нравятся его американские прозвища, ему хватает ума никому не говорить об этом. Кажется, он в свои 23 года очень здорово подготовился к тому, чтобы в НХЛ быстро стать своим. У многих русских хоккеистов после переезда в США начинаются проблемы. Они не знают язык, им не хватает привычной еды, они ищут себе русские компании, и все это мешает хоккею. Капризов, видимо, очень прокачен в этом направлении агентами – он делает многое, чтобы не повторять чужих ошибок.

Во-первых Кирилл выучил английский. Не так, чтобы очень здорово, но хватает, чтобы понимать тренера на теории, общаться с партнерами и не забиваться в угол в раздевалке.

Но новый русский в НХЛ все равно ведет себя довольно скромно. Например, он обещал не давать никаких интервью, пока не забьет 20 голов.

И есть еще одна история про Капризова. Боссы «Миннесоты» предложили ему обменять в команду какого-нибудь русского хоккеиста, чтобы адаптация новичка проходила наилучшим образом. Это распространенная практика в НХЛ – берешь русскую молодую звезду, обеспечь ему товарища в команде. Кирилл отказался – сказал, что обойдется.

«ДИКАРИ» СПЕШАТ С НОВЫМ КОНТРАКТОМ

Но НХЛ – это прежде всего бизнес. Быть хорошим парнем, да еще и тем, кто много забрасывает шайб и отдает кучу передач – это действительно к деньгам. В «Миннесоте» видят, что к ним попал молодой хоккеист без заскоков, который умеет и любит играть в хоккей. И теперь боссы клуба с нетерпением готовы начать переговоры о новом контракте Капризова. Суммы в нем могут быть более, чем солидные.

У Кирилла видимо сейчас будет два предложения. Первое – контракт года на два с относительно небольшой зарплатой. Зато после того, как отработает эти да года в «Миннесоте», он получит возможность сбежать в настоящий топ-клуб НХЛ с именем и амбициями, и уже в каком-нибудь Нью-Йорке станет строить большую карьеру.

Но у «дикарей» другие планы. Они хотят сделать Капризова своим символом. И наверняка ему предложат длинный контракт с очень хорошей средней зарплатой не менее 8 млн долларов в год. Это солидно – у Овечкина и Малкина сейчас по 9,5-10 млн. Интересно, станет ли Кирилл в «Миннесоте» по-настоящему долларовым.