Дмитрий Песков: Союз России и Белоруссии - самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего СССР

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Можно, Дмитрий Сергеевич, не про Украину, а про Белоруссию? - спросил я у Пескова во время пресс-брифинга в пятницу, 2 апреля, - где сначала звучали вопросы, в основном, по незалежной.

- Пожалуйста...

- Да, кстати, поздравляю вас, - сегодня День единения России и Белоруссии. Понимаю, на мой вопрос в двух словах не ответишь, просто хотелось бы настроение ваше узнать, настроение президента. Сегодня публикуется телеграмма поздравительная Владимира Владимировича Александру Григорьевичу, и там говорится, что «механизмы Союзного государства обеспечивают высокий уровень двухстороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах». В то же время мы знаем, и сейчас идут такие комментарии, что, когда создавался Союз, мы надеялись и на единую валюту, на конституционный акт, герб, гимн, другие атрибуты Союзного государства. Вот где это все? И почему мы такие оптимисты сегодня, несмотря ни на что?

- Во-первых, сам факт того, что, по случаю этого дня президент, как вы правильно сказали, отправил президенту Лукашенко поздравительную телеграмму, говорит о том, что мы придаем большое значение, действительно, российско-белорусскому единству и единому Союзному государству.

Что касается этапов интеграции в рамках Союзного государства, то эти этапы могут быть растянуты по времени - в зависимости от пожелания одной из двух сторон, они могут расширяться по своему набору и так далее.

Это подвижная материя. Но, в любом случае, - это самый продвинутый формат интеграции на пространстве бывшего Советского Союза, и мы искренне надеемся, что этот формат будет и дальше развиваться.

- Спасибо.

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