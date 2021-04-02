«Я был за рулем? Не разбираюсь в этом»: Видео допроса блогера Эдварда Била опубликовало МВД

Внедорожник, которым управлял блогер-лихач, на приличной скорости выехал на встречку и лоб в лоб протаранил «Фольсваген». Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Московская полиция опубликовала видео с допросом блогера Эдварда Била. Напомним, днем в четверг он стал участником большой аварии в центре Москвы. Его машина «Ауди» на большой скорости выскочила на встречную полосу и столкнулась с еще 4 авто. Сидевшую за рулем одной из машин женщину увезли в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия Бил заявил на камеру, что за рулем сидел его друг, который после ДТП убежал. Однако позже в отделе полиции он признался, что иномаркой управлял он сам.

В ролике от ГУ МВД по Москве Эдвард Бил (по паспорту Эдуард Биль) отвечает на стандартные вопросы. Но получилось как-то странно.

- Как давно вы в Москве?

- С 14 лет.

- Чем занимаетесь?

- Я видеоблогер.

- Как давно?

- Три года.

- Что вы показываете в своих видеоблогах?

- Я снимаю розыгрыши, социальные эксперименты, благотворительность.

Блогер прославился драками с охранниками и ограблениями на улице Фото: СОЦСЕТИ

- К административным штрафам вы когда-либо привлекались?

- К административным штрафам - да.

- За что вы сегодня были задержаны сотрудниками полиции? Вы ехали на своем автомобиле? Это был ваш автомобиль?

После этого вопроса Бил приходит в какое-то замешательство. Он едва слышно отвечает:

- Нет.

- Вы были за рулем?

- Я не разбираюсь в этом.

- Вы не разбираетесь, были ли вы за рулем?

- Нет, я был за рулем.

Напомним, в полиции пока не решили, будут ли обращаться в суд об аресте блогера или его выпустят под подписку о невыезде? Впрочем, учитывая богатый «опыт» Эдварда Била, сесть в СИЗО - вполне себе реальная перспектива. Как ранее уже сообщал сайт kp.ru, в январе 2021 года синяя «Ауди» Эдварда Била (тогда он купил автомобиль у другого человека) был снят с учета, а затем ездил с подложными номерами. И за три минувших месяца на автомобиле - 400 (!!!) случаев превышения скорости.

25-летний Эдвард Бил - уроженец Молдовы. Около десяти лет назад семья переехала в Россию. В 2018-м молодой человек начал выкладывать свои видео в YouTube и стал известен как один из самых жестких российских пранкеров (сейчас у него 4,3 млн подписчиков). Бил представлялся прохожим сотрудником полиции, надевал куртку «Московского паркинга» и выдавал себя за курьера, провоцировал драки. 8 марта он швырял в лица проходящих мимо девушек букеты и обзывал их. В соцсетях он частенько выкладывал и свои покатушки на большой скорости.

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